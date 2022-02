Brugge viert Internationale Vrouwendag met heel wat activiteiten

In het kader van de Internationale Vrouwendag vinden er in de week van 7 tot 12 maart verschillende activiteiten plaats in Brugge, georganiseerd door een breed partnerschap.

“Met dit initiatief wil onze Diversiteitsdienst met alle partners beklemtonen dat er voor vrouwen nog steeds ongelijkheden bestaan die onze aandacht verdienen”, zegt burgemeester Dirk De fauw, die tegelijk een oproep doet om ‘vrouw zijn’ te vieren. “Daarom organiseert de Diversiteitsdienst samen met de enthousiaste groep partners een divers activiteitenaanbod in Brugge waarop iedereen welkom is. Elke activiteit is steeds gelinkt aan relevante actuele thema’s zoals body positivity, optreden tegen en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en meer.”

‘Pure’ vrouwen

Op het programma onder andere een fototentoonstelling over body positivity, georganiseerd door VIVA-SVV en vzw Wieder. Deze tentoonstelling, met foto’s van een 20-tal niet-professionele modellen die voor de lens van Femke den Hollander poseerden, is te zien in Hoofdbibliotheek Biekorf. De tentoonstelling, kreeg ‘Kiyoshi’ als titel mee, wat Japans is voor ‘puur’.

Shopping Brugge levert ook een bijdrage aan Internationale Vrouwendag en zet vrouwelijke ondernemers en shoppers op dinsdag 8 maart figuurlijk in de bloemetjes met een leuke attentie.

Postkaartjes

Internationale Vrouwendag staat in het teken van ‘girl power’. Met postkaartjes, verkrijgbaar in Postbar, Meisjes, Twee Meisjes, de plaatselijke bibliotheek of de Vrijwilligerscentrale kan iedereen aan zijn/haar moeder, zus, collega, vriendin of partner laten weten waarom ze te bewonderen is of wat ze zo goed doet. De kaartjes zijn ook beschikbaar tijdens de activiteiten van Internationale Vrouwendag Brugge.

Beiaard

De beiaard laat zich ook horen. Elisabeth Debevere, stadsbeiaardier van Nieuwpoort, brengt speciaal voor Internationale Vrouwendag Brugge enkele straffe nummers gemaakt door en voor vrouwen op de Brugse beiaard, dit op woensdag 9 maart tussen 11 en 12 uur. Ook live te volgen op de Facebookpagina van Cultuurcentrum Brugge. (CGRA)