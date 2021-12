Brugge verplicht mondmaskers in taxi’s

Brugge voert een mondmaskerplicht in taxi’s in, om de taxichauffeurs te beschermen tegen zieke toeristen. Vanaf 3 januari 2022 zal het Brugs vaccinatiecentrum zes dagen op zeven geopend zijn om 50.000 boosterprikken te geven, zodat alle Brugse 18-plussers eind januari kunnen ingeënt zijn.

Vorig weekend zijn al heel wat extra Nederlandse toeristen opgemerkt in Brugge. En burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verwacht dat hun aantal met de Nederlandse lockdown nog gevoelig zal toenemen. Om de taxichauffeurs te beschermen in deze covid-19 tijd, voert het Brugs stadsbestuur een mondmaskerplicht in taxi’s in.

Regels

Volgens Annick Lambrecht (Vooruit) wordt de mondmaskerplicht in de winkelstraten niet door alle toeristen nageleefd, terwijl de meeste Bruggelingen zich wel aan de regels houden. Bovendien betreurt zij dat er bij de controle op de coronapasjes op de kerstmarkt door de stewards niet naar de identiteitskaart gevraagd wordt.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt dat dit in de praktijk moeilijk te realiseren is: “Ik betwijfel trouwens dat veel mensen hun smartphone aan anderen doorgeven om zo binnen te geraken op de kerstmarkt of op het parcours van Wintergloed. Gebruik je gezond verstand: als er op de vesten dertig meter voor of achter mij niemand loopt, doe ik ook eventjes mijn mondmasker uit.”

Kerstvakantie

Om alle 18-plussers in januari een boosterprik te kunnen geven, zal het Brugs vaccinatiecentrum vanaf 3 januari zes dagen op zeven, tien uren per dag, geopend zijn. Nu is dat slechts vifj dagen op zeven. Geert Van Tieghem (N-VA) vindt het jammer dat het vaccinatiecentrum in de kerstperiode sluit: “Want elke seconde telt. Of zijn er onvoldoende vrijwilligers?”

Volgen Dirk De fauw wil Brugge de vrijwilligers in de kerstvakantie eventjes rust gunnen: “Er zullen er in januari 2022 maar liefst 50.000 inentingen gegeven worden. Nu zijn er in Brugge al 46.000 boosterpriks gegeven. Er zijn voldoende vrijwilligers, we kunnen die na een oproep in januari zelfs opdrijven tot 60 vrijwiligers per shift.”

“Het enige probleem zijn de medische vrijwilligers. We kunnen gelukkig een beroep doen op gepensioneerde apothekers, dokters en verpleegkundigen. En sommige geëngageerde zorgverstrekkers komen in ons vaccinatiecentrum helpen na hun dag- of nachttaak! Maar er is een chronisch tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen in ons land. Mintus heeft nochtans al aanwervingscampagnes gevoerd.”