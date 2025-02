Brugge verlengt het alcoholverbod in de stationsbuurt met een jaar, tot 31 maart 2026. Dat heeft burgemeester Dirk De fauw voorgesteld tijdens de gemeenteraad maandagavond. Het voorstel werd unaniem aanvaard.

Volgens Dirk De fauw evalueert de lokale politie het alcoholverbod positief. Een anonieme bevraging van passanten in de stationsbuurt bevestigde dit oordeel: “De overlast is gevoelig verminderd, sinds de invoering van het verbod. Er is wel een kleine verplaatsing van het probleem. Er zijn mensen gedetecteerd die nu in de Sebrechtsstraat of aan de fontein op ‘t Zand zitten te drinken. Het gaat onder meer om daklozen, in afwachting van hun overnachting in ‘t Sas. Maar er is gelukkig geen concentratie van personen die alcohol drinken op het openbaar domein.

Meldpunt?

Nele Caus (N-VA) wijst erop dat Bruggelingen in die enquête meer politie op straat eisen. Haar partijgenote Maaike De Vreese vroeg zich af hoe het zit met de taakverdeling met de onderbemande spoorwegpolitie: “Waarom is die maatregel tijdelijk en niet definitief? De signalisatie van het alcoholverbod kan beter. En waarom geen meldpunt aan het station voor inbreuken op dit verbod?”

Volgens Yves Buysse (VB) is het risico op een mogelijke verplaatsing van het probleem: “Het is logisch dat er tijdens de winter minder op het openbaar domein gedronken wordt. Maar eens de temperatuur stijgt, zal dat veranderen. We mogen niet wachten tot het probleem zich voordoet op een andere locatie, vooraleer in actie te schieten.”

Daklozen

Raf Reuse (Groen) pleit voor een structurele oplossing: “Het gaat hoofdzakelijk om daklozen die mensen aanklampen. Betaalbaar wonen en het bestrijden van dakloosheid moet prioritair aangepakt worden.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het belangrijk om op te treden als er een concentratie van mensen is die overdag dronken voor overlast zorgt: “Ik sta elke zondagavond versteld, als ik het politierapport lees. In het weekend moet de politie elk weekend vele dronkaards oppakken die niet meer op hun benen kunnen staan. Dronken mensen zul je overal tegenkomen, het is belangrijk om zones af te bakenen waar er overlast is.”

Geen meldpunt

“Het zijn vooral de horecabazen in de buurt van het station die om meer blauw op straat vragen. Maar de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. In het federale beleidsakkoord staat dat er zal geïnvesteerd worden in de spoorwegpolitie. Er is een goede samenwerking met onze politie, die staat hen vak bij.”

“Openbare dronkenschap is geen klachtdelict, een meldpunt inrichten heeft geen zin. Het is in het station van Brugge niet zo erg gesteld als in Brussel Zuid. Dank zij het alcoholverbod is de slechte reputatie van ons station weggeëbd”, aldus Dirk De fauw.