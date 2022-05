Brugge verleent geen vergunning voor bouwproject Les Acacias

De stad Brugge verleent geen vergunning voor het bouwproject Les Acacias in Sint-Andries. “We willen de buurt niet met nog meer verkeer belasten”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon. Een aannemer wou het verloederde kasteel slopen en er 34 woningen bouwen.

Voor het woonproject Les Acacias in de Hogeweg 40 werd een aanvraag ingediend voor onder andere de sloop en herbouw van het kasteel om deze om te bouwen tot vijf appartementen met ondergrondse parking.

De bouwheer wou negen appartementen langs de Legeweg en twintig flats langs de Hogeweg realiseren.

“In totaal zouden er 34 woongelegenheden komen op de volledige site, voorzien met een groene binnentuin”, legt Franky Demon uit.

Mobiliteit

Het Brugs stadsbestuur vindt dat de mobiliteit rond de site in het gedrang komt, gezien het grote aantal woongelegenheden op een locatie die al mobiliteitsgevoelig is. Het in- en uitrijden van voertuigen zou dit nog bemoeilijken. Buurtbewoners hadden al bezwaar aangetekend tegen het project.

“De Hogeweg en de Legeweg zijn nu reeds een drukke toegangsweg met een gevaarlijke bocht en dus weinig zicht op het aankomend verkeer. Het leek dus niet aangewezen om de voorliggende plannen te vergunnen, en de buurt te belasten met nog meer verkeer”, aldus Franky Demon.