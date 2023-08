Brugge verkoopt woning die ze erfde van een rijke dame

Tijdens de Brugse gemeenteraad betreurde raadslid Janos Braem (Groen) dat de Stad een woning in de Jan Miraelstraat verkoopt op de particuliere markt in plaats van het pand ter beschikking te stellen voor sociale huisvesting. Want Brugge heeft nood aan betaalbare woningen.

Stad Brugge werd eigenaar van de woning Jan Miraelstraat 2 na het overlijden van de eigenares. De Stad werd aangeduid als haar enige erfgenaam en heeft de nalatenschap aanvaard. “De woning wordt na goedkeuring in de gemeenteraad van 28 augustus te koop geplaatst via het online biedplatform Biddit,” stelt Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Nalatenschap

“In totaal heeft de nalatenschap een waarde van 6.582.158,95 euro, waarvan 5.929.736,41 in gelden plus de woning. Ze zal worden verkocht voor een minimaal bedrag van 680.000 euro, wat in een schattingsverslag geraamd werd als waarde voor het pand. De verkoop gebeurt via het online biedplatform Biddit,” vervolgt de Brugse schepen.

Het pand is gelegen op de hoek tussen de Jan Miraelstraat met de Augustijnenrei. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 260 m². Het pand werd asbestveilig verklaard en kreeg het energielabel E.

Meerjarenplan

“De middelen uit de verkoop van de woning worden toegevoegd aan het geheel van de begroting/meerjarenplan. Dit wil zeggen dat er om en bij de 6,5 miljoen minder bespaard moet worden dankzij deze erfenis, of dat er 6,5 miljoen minder inkomsten moeten gezocht worden”, benadrukt Mercedes Van Volcem.

“De stad kent vele uitdagingen de laatste jaren: corona, inflatie en energieprijzen. Die hebben voor 41 miljoen euro aan impact op ons stadsbudget. Ook de prijzen voor werken aan wegen en gebouwen en asfalt zijn veel duurder geworden en ook de rente stijgt.”

Sociale huisvesting

“Deze erfenis is een mooie meevaller in budgetair moeilijke tijden. De stad investeert 380 miljoen deze legislatuur. We zullen wel onderzoeken of we een park of straat naar mevrouw kunnen vernoemen”, aldus Mercedes Van Volcem.

De Brugse gemeenteraad keurde de verkoop goed. Alleen oppositieraadslid Janos Braem (Groen) had bezwaar: “Waarom wordt dit stadspand niet gebruikt voor sociale huisvesting?” Volgens burgemeester Dirki De fauw is de woning totaal niet geschikt voor sociale huisvesting.