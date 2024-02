Brugge verkoopt de Poortersloge toch niet

Het Brugs stadsbestuur heeft beslist om het karakteristieke gebouw ‘de Poortersloge’ toch niet te verkopen. De Poortersloge op het Jan van Eyckplein behoudt zo haar openbare functie, nadat het tot 2012 honderd jaar diende als uitvalsbasis voor het Rijksarchief van Brugge.

In een reactie op de uitdagingen tijdens de coronaperiode en de onzekere financiële toekomst door de energie- en inflatiecrisis, overwoog het Brugs stadsbestuur aanvankelijk om de Poortersloge in 2022 te koop aan te bieden.

Behoud

“Met de normalisatie van de situatie en de presentatie van een financieel meerjarenplan in evenwicht aan de gemeenteraad eind vorig jaar, hebben we beslist om het iconische gebouw te behouden”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem.

“We blijven ons als werelderfgoedstad inzetten op het duurzaam onderhoud, beheer en valorisatie van onze eigen monumenten en historische gebouwen. Hierbij stellen we ons garant voor de zorgvuldige bescherming van de authentieke waarden van dit unieke erfgoed voor de toekomst.”

Slim

Volgens burgemeester Dirk De fauw streeft het stadsbestuur ernaar om zijn gebouwen op een ‘slimme’ manier te integreren in de beleving van een vooruitstrevende stad: “Daarbij worden ze technisch en functioneel afgestemd op de hedendaagse behoeften en wensen van bewoners en bezoekers.”

“Recentelijk is het Passantenhuis met steun van de Vlaamse overheid gerestaureerd, wordt het Huis van de Bruggeling binnenkort in het Minnewater ondergebracht en zijn er de plannen in opmaak voor een grondige restauratie van het Belfort.”

Rijke geschiedenis

Vanwege de rijke geschiedenis, de buitengewone locatie, het historische karakter en de mogelijkheden voor diverse culturele invullingen, is besloten om de Poortersloge niet te verkopen. “De Poortersloge heeft eerder dienst gedaan als publieksplaats voor de Triënnales, als locatie voor jonge kunstenaars, als setting voor een pop-up zomerbar, en als ruimte voor jonge Brugse ondernemers”, stelt cultuurschepen Nico Blontrock.

“In samenwerking met Brugse culturele spelers en verenigingen zal verder worden nagedacht over een zinvolle, kwalitatieve bestemming”, aldus de schepen. Hij wijst erop dat het volledige complex is beschermd als monument, en de omgeving is beschermd als stadsgezicht.