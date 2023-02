Brugge steunt Oekraïense volk met geel en blauw stadhuis

Vrijdagavond kleurde het stadhuis van Brugge blauw en geel. Op die manier steunt het Brugs stadsbestuur het Oekraïense volk, dat zwaar te lijden heeft onder de Russische inval.

Op vrijdag 24 februari is het exact een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en een oorlog ontketende die al een hoge tol eiste. Op vraag van het Cultureel Centrum van Oekraïne in België besliste het Brugs college van burgemeester en schepenen om het Stadhuis vrijdagavond in het blauw en geel – de kleuren van de Oekraïense vlag – aan te lichten.

Burgemeester Dirk De fauw, schepen van Cultuur Nico Blontrock en enkele vertegenwoordigers van het Cultureel Centrum van Oekraïne in België vzw, waren aanwezig bij het aansteken van het blauw-gele kleurenpallet en betuigden zo hun steun.

Eerder die dag, vrijdagmiddag, hield de ‘Geel Blauwe Brug’, een vereniging voor sociaal culturel vormingswerk, een solidariteitsactie op de Brugse Markt: Oekraïense ontheemden die in Brugge wonen, herdachten de vele slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog. Onder die ‘ontheemden’ waren er enkele professionele artiesten die de hymne van Oekraïne en andere bekende Oekraïense lieden zongen.