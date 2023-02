Brugge steunt met motie Olivier Vandecasteele

Op vraag van de burgemeester van Doornik, waar Olivier Vandecasteele gedomicilieerd is, heeft de Brugse gemeenteraad maandagavond unaniem een motie aanvaard, waarin aan Iran gevraagd wordt om deze West-Vlaming vrij te laten.

“Olivier Vandecasteele zit sinds 24 februari 2022 vast in een Iraanse cel, zonder motivatie. En hij is ook veroordeeld tot zweepslagen. Dat is mensonterend, in de 21ste eeuw kan zoiets niet getolereerd worden”, zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Raf Reuse (Groen) is blij dat Brugge een duidelijk signaal geeft aan de federale regering en de Iraanse ambassadeur. Annick Lambrecht (Vooruit) voegde eraan toe: “Met hoe meer instanties we Iran onder druk zetten, hoe beter. Ook in het parlement zijn er moties ingediend.”