Brugge stelt studie rond sportparticipatie voor: ontdek hier de resultaten van het onderzoek

Drie vierden van de Bruggelingen doet aan sport en bij die sportieve Bruggelingen zijn er meer mannen dan vrouwen, meer schoolgaande jongeren dan volwassenen, meer hooggeschoolden dan midden- en laaggeschoolden en meer hogere dan lagere inkomens.

Dat blijkt uit het onderzoek dat prof. Jeroen Scheerder en wetenschappelijk onderzoeker Jef Huyghe van KU Leuven in opdracht van Stad Brugge uitvoerden. Voorts valt op dat 72,5% van de Bruggelingen uitsluitend recreatief sport en dat 76,9% wel eens zelf- of niet-georganiseerd sport.

Opvallend zijn ook de populairste sporten: na recreatief fietsen zijn dat lopen, wandelen, zwemmen en fietsen. Voetbal komt niet in de top vijf voor. Sporten in de natuur, op straat, in een park en op een plein is volgens de studie bijzonder populair. Eén van de aanbevelingen van de onderzoekers is dan ook om te investeren in een beweegvriendelijke en prikkelende publieke ruimte.

Belangrijk werkinstrument voor het sportbeleid

Schepen van Sport Franky Demon ziet in de studie sportparticipatie, die dinsdag werd voorgesteld, een belangrijk werkinstrument voor het verdere sportbeleid. “Binnenkort moeten opnieuw beleidsnota’s en meerjarenplannen worden opgemaakt. De inzichten uit deze studie kunnen ons helpen om hiaten in het sportlandschap te ontdekken, maar ook om onze sterktes te detecteren, én om van daaruit concrete doelstellingen te formuleren. Dankzij deze studie kunnen we keuzes maken die aansluiten bij de vragen en behoeftes van onze inwoners. Ik denk daarbij aan ons nu al bestaande aanbod richting verschillende doelgroepen: verenigingen, scholen, kinderen, jongeren, kwetsbare groepen, senioren,…Dankzij deze studie kunnen we ook die inspanningen verder verfijnen.”

Infrastructuur

Qua infrastructuur kan het ook nog iets beter. “Als stadsbestuur zijn we ons daar van bewust, maar koken kost geld. Niettemin kijken we aan tegen enkele mooie projecten: een nieuwe sportzaal in Lissewege, de renovatie van de atletiekpiste op Sport Vlaanderen, het voortzetten van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen, investeringen in kunstgrasvelden, nieuwe infrastructuur voor KRB Brugge, …”

In de studie werd ook de rol van de stedelijke Sportdienst tegen het licht gehouden. “Onze Sportdienst is al jaren zeer degelijk aan het werk, én speelt meer en meer de rol die vandaag gevraagd wordt: die van regisseur van het Brugse sportlandschap. Ze is de spil in ons sportveld, promoot sport en bewegen bij verschillende doelgroepen, én zorgt voor verbinding tussen verschillende partners. Een rol die we in de toekomst nog zullen verfijnen en verder uitspelen”, aldus nog Demon. (CGRA)