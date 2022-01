Brugge start zaterdag met vaccinatie van de 5 tot 11-jarigen

Op zaterdag 15 januari gaat in het vaccinatiecentrum van Brugge het vaccineren van de 5 tot 11-jarigen van start. Alle uitnodigingsbrieven zijn al de deur uit. Wie binnenkort 5 jaar wordt, ontvangt pas na zijn/haar verjaardag een brief in de bus.

Kinderen zullen twee prikken krijgen met het kindervaccin van Pfizer. Burgemeester Dirk De fauw: “In tegenstelling tot de uitnodiging voor de volwassen, wordt voor de kindervaccinatie gewerkt met een uitnodiging zonder vooraf bepaalde datum. Ouders kunnen dus zelf een datum en tijdstip vastleggen en kunnen zo ook indien gewenst broer of zus op hetzelfde moment inplannen. Naast de brief kunnen ouders ook via myhealthviewer.be de vaccinatiecode van hun kind achterhalen en zo een afspraak inboeken. Ouders kunnen ook contact opnemen met het callcenter (050 44 8000) om een afspraak in te boeken.”

Het vaccinatiecentrum werkt steeds op afspraak en opent de deuren voor kinderen op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. “Op die data is het centrum voorbehouden voor kinderen en voorzien we ook in een specifieke aanpak op kindermaat. Inmiddels is al voor bijna 35% van de Brugse 5 tot 11-jarigen een afspraak ingeboekt”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ouders komen samen met hun kind langs of geven een toestemmingsbrief mee aan de persoon die het kind begeleidt.

Breng ook steeds de KIDS-ID of ISI+ kaart van het kind mee.

Meer info:

https://www.brugge.be/coronavirus/vaccineren

https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen