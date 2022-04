Brugge start met buddywerking voor vluchtelingen uit Oekraïne

Brugge start met een buddyproject voor vluchtelingen uit Oekraïne. De bedoeling is om de 339 Oekraïense vluchtelingen zo vlot mogelijk te integeren in het Brugse landschap. Het OCMW is wel nog op zoek naar zeven extra sociale werkers om alle lokale opvanginitiatieven in goede banen te leiden.

Tot nu toe zijn er 339 vluchtelingen in Oekraïne in Brugge beland. Onder hen zijn er 151 kinderen, maar ook 54 alleenstaande volwassenen. Tachtig vluchtelingen worden opgevangen in collectieve opvanginitiatieven, met name kloosters, godshuizen en de Onze-Lieve-Vrouwekliniek, de rest bij vrienden of familie.

Solidariteit

“400 Brugse gezinnen hebben zich kandidaat gesteld om vluchtelingen op te vangen, na screening blijven er nog honderd gezinnen over. Daaruit blijkt dat de solidariteit in Brugge groot is. Maar een federale richtlijn gebiedt om ons eerst de collectieve opvangmogelijkheden te benutten”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Om die vluchtelingen vlot te integeren is er nu het project Buddy’s voor Oekraïne, dat kadert in de buddywerking van Vierkant tegen Eenzaamheid. Volgens schepen voor Sociale zaken Pablo Annys wordt de matching gedaan op basis van locatie, zodat de buddy de nieuwe Bruggeling kan rondwijzen in een stadsdeel en eenvoudige vragen makkelijk kan beantwoorden, zoals : ‘waar is de supermarkt? waar kan ik werk zoeken? waar is het Huis van de Bruggeling?’

Matchen

Projectmedewerker Fem Theuninck benadrukt dat een goede match cruciaal is voor een geslaagd buddytraject: “Daarom focussen we heel sterk op het kennisgesprek, dat doen we heel informeel via babbelwandelingen. We hebben al ervaring via het buddyproject Compagnons, dat al vijftig sympathieke Bruggelignen gekoppeld heeft aan nieuwkomers. De duo’s spreken geregeld af om samen leuke dingen te doen. De bedoeling is dat ze samen een leuke tijd beleven. Uiteraard verwijzen we mensen ook door naar de juiste instanties, maar het buddyproject focust op de vrije tijd en niet zozeer op hulpverlening.”

Wie zich geroepen voelt om buddy te worden, kan zich aanmelden op www.brugge.be/buddysvooroekraine