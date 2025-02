Brugge spendeert 900.000 euro aan een nieuw imago

Brugge spendeert de komende jaren 900.000 euro aan ‘rebranding’. Een nieuw imago. Bedoeling is dat alle stadsdiensten Brugge eensgezind promoten als moderne, professionele en vooruitstrevende centrumstad.

In het kader van een betere en eensgezinde communicatie én en vernieuwde citymarketing heeft het Brugs stadsbestuur een studiebureau aangesteld. Dit jaar wordt aan de ‘rebranding’ van Brugge 200.000 euro gespendeerd, de komende zeven jaar telkens 100.000 euro. Dat verklaarde de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad maandagavond.

Eén communicatiedienst

Een van de facetten is om de communicatiediensten van Brugge, de stedelijke Musea, het OCMW, het Cultuurcentrum en Brugge Plus onder eenzelfde paraplu én één diensthoofd te brengen en als één stem te spreken. Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) toonde zich verheugd dat in dat communicatiecharter een amendement van zijn partij opgenomen werd:

“Conform aan de taalwetgeving wordt Nederlands de eerste taal in de communicatie van de Stad Brugge. In het nabije verleden is daar vooral in culturele kringen al enkele keren tegen gezondigd. Het is trendy om het Engels te gebruiken, onder het mom dat zo meer toeristen gelokt worden.”

Enquête

Eva Vanhoorne (Groen) vroeg om dit dossier uit te stellen: “Er wordt ons gevraagd om akkoord te gaan met een uitgave van 900.000 euro, terwijl we niet eens de inhoud van het dossier kennen. 750 stakeholders hebben zich uitgesproken over de toekomstige profilering van Brugge, recent werden de Bruggelingen hierover bevraagd. We kennen het resultaat van die bevraging niet.”

Het groene oppositieraadslid kreeg instemming van Stefaan Sintobin (VB). Volgens burgemeester Dirk De fauw gaat het vooral om vormelijke, geen inhoudelijke samenwerking: “Er bestaan 120 merken van Brugge, allemaal afzonderlijke logo’s. Daarnaast beogen we om met een eigen beeld van Brugge naar buiten te komen. De manier waarop we Brugge verkopen en op de kaart plaatsen. De laatste fase is de bevraging van 2500 burgers. Zijn die akkoord met hetgeen voorgesteld wordt door de experten?”

Volgens Pablo Annys (Vooruit) zal Brugge dank zij die eenmaking van de communicatie op termijn veel besparen: “Veel meer dan de 900.000 euro die we nu spenderen.”