Brugge schenkt 25.000 euro voor noodhulp na aardbeving

Het Brugs stadsbestuur heeft op maandag 13 februari beslist om 25.000 euro te schenken aan vijf organisaties voor noodhulp aan Turkije en Syrië na de recente aardbeving en zal dit ook zo voorstellen aan de eerstvolgende gemeenteraad eind februari.

Stad Brugge steunt vier organisaties (Oxfam, Plan International, Unicef en Rode Kruis) die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van noodhulp bij ernstige rampen. Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Op basis van een nodenanalyse ter plaatse zullen deze humanitaire organisaties instaan voor het bieden van eerste hulp ter plaatse.”

“Ook Adiba Brugge, een Syrische vereniging in Brugge, ontvangt financiële steun van het stadsbestuur. Deze vereniging biedt via hun contacten ter plaatse hulp aan de slachtoffers in de regio Idlib, in het noordwesten van Syrië. Er is dringend nood aan EHBO materiaal, hygiënekits en levensmiddelen.”

Zwaar geraakt

Deze vijf organisaties zijn vertegenwoordigd in de Mondiale Raad Brugge of hebben een specifieke werking in Brugge. Ze ontvangen van het stadsbestuur elk 5.000 euro aan noodhulp, in totaal dus 25.000 euro.

“Het nieuws over deze aardbeving heeft ons zwaar geraakt. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de vele slachtoffers en hun familie. We wensen de nabestaanden alvast veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Met deze financiële schenking van het stadsbestuur hopen we dat de vijf organisaties de dringendste noden kunnen ledigen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.