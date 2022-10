Brugge schakelt huurbuddies in om betaalbare woning te zoeken

Iedereen heeft recht om in een gezonde en veilige woning te wonen maar niet iedereen vindt even gemakkelijk de weg naar een geschikte huurwoning. Daarom doet Stad Brugge een oproep naar verenigingen om via buddywerking kwetsbare gezinnen te helpen bij de zoektocht naar een geschikte huurwoning en om die woning ook te behouden.

“Een Buddy is een vrijwilliger die iemand anders helpt. In dit geval helpt de buddy personen of gezinnen om een huurwoning te vinden, een huurcontract af te sluiten, een woonattitude aan te leren en zo ook de huurwoning te kunnen blijven huren”, vertelt schepen van wonen Franky Demon.

Kwetsbare Bruggelingen ondervinden vaak moeilijkheden om een betaalbare kwalitatieve huurwoning te vinden en deze te houden. Ze vinden vaak minder vlot hun weg op de private woninghuurmarkt, weten niet hoe ze een betaalbare kwalitatieve woning kunnen vinden en hoe ze zich moeten aanbieden aan een potentiële verhuurder.

Coachen

“De buddy’s coachen de gezinnen op deze aspecten en leren hen een woonattitude aan. Dit gaat dan vooral over hoe ze hun woning moeten onderhouden en het correct betalen van de huishuur. Op die manier willen we hen behoeden voor uithuiszetting”, geeft Demon aan. Deze coaching moet de positie van kwetsbare doelgroepen versterken op de private huurmarkt in afwachting van een toewijzing op de sociale huurmarkt.

Concreet betekent dit dat de vrijwilliger/buddy meegaat naar woningen en immokantoren. De buddy geeft advies over de betaalbaarheid van de woning (bijvoorbeeld aandacht voor goede woningkwaliteit, verhouding prijs – kwaliteit – energiekosten).

Discriminatie

De buddywerking moet ook vooroordelen en discriminatie tegengaan door te sensibiliseren, informeren en bemiddelen met verhuurders (bijvoorbeeld huurwaarborg, energiemaatregelen, achterstal). Ze zullen voornamelijk kwetsbare kandidaat-huurders (bijvoorbeeld van huurders van sociale woningen, burgers/gezinnen met een vonnis tot uithuiszetting, alsook SVK-huurders in bepaalde situaties van ernstige problematische woonattitude) begeleiden.

“Stad Brugge wil dergelijke initiatieven ondersteunen en heeft hiervoor een budget vrijgemaakt van 50.000 euro”, zegt Demon. De organisaties die interesse hebben om aan dit project mee te werken vinden alle details en voorwaarden terug in het ‘reglement projectoproep: buddywerking op de woninghuurmarkt’.

Indienen

Het reglement is beschikbaar na de goedkeuring door de gemeenteraad op maandag 24 oktober op de website van Stad Brugge https://www.brugge.be/buddywerking-huurmarkt. Het projectvoorstel moet digitaal ingediend worden bij de dienst wonen van Stad Brugge (wonen@brugge.be) uiterlijk op maandag 21 november 2022