Brugge profileert zich internationaler met nieuwe press- en filmoffice websites

Met twee nieuwe websites van Visit Bruges krijgt de dienstverlening aan film- en persprofessionelen een serieuze upgrade.

De filmoffice-site richt zich op producties en zorgt voor ondersteuning bij het vinden van de juiste locaties, het leggen van contacten en het regelen van filmvergunningen.

De press-website focust op internationale pers- en mediaprofessionelen met heel wat inspirerende content over de stad. Beide sites waren tot voor kort eenvoudige webpagina’s met enkel basisinfo en contactgegevens. “Afgelopen jaar ontvingen we 77 media uit zestien verschillende landen in onze stad en verschenen zo’n honderd artikels waar Visit Bruges content voor aanleverde. Daarnaast werden 36 filmproducties ondersteund”, aldus schepen van Toerisme Mieke Hoste. (CGRA)