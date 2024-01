Brugge past bij waar De Lijn steken laat vallen

Brugge past bij waar de Vlaamse overheid – De Lijn – steken laat vallen. Zo financiert Brugge mee het vervoer op maat van lijn 479 Brugge-Zeebrugge.

“Het is niet normaal dat de stad financieel moet tussenkomen in het openbaar vervoer. Maar De Lijn heeft te weinig geld om aan alle verwachtingen van de mensen tegemoet te komen”, gaf burgemeester Dirk De fauw (CD&V) toe. Inmiddels hebben 1400 Bruggelingen de enquête ingevuld over het nieuwe bussenplan.

Flexbussen

“De resultaten worden verwerkt. Maar De Lijn kan niet om de haverklap wijzigingen invoeren. Dat heb ik ook gezegd aan de bewoners van de Sint-Kruisstraat. Ook de nieuwe flexbussen vergen een aanpassing van de reizigers”, aldus Dirk De fauw, die hoopt dat De Lijn snel werk maakt van extra elektrische bussen: “We hebben er nu negen.”

Pijnpunten

Volgens raadslid Ilse Coopman (N-VA) blijven Koolkerke en Male pijnpunten in het openbaar vervoer. Jean-Marie De Plancke (Open VLD) en Stefaan Sintobin (VB) zijn verheugd om de betere ontsluiting van Zeebrugge.