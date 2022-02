Brugge pakt uit met Babykaart voor kwetsbare moeders en hun baby

De gloednieuwe Babykaart, een initiatief van het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal in Brugge), geeft kwetsbare moeders en hun baby een financiële ruggensteun. Met de kaart kunnen moeders op doorverwijzing een aantal dosissen melkpoeder afhalen bij de apotheek. Wie borstvoeding geeft en over een beperkt budget beschikt, heeft ook recht op een premie van 50 euro per maand

“Met de komst van een baby verandert er heel wat in het leven van jonge moeders. Een hoop praktische zaken moeten geregeld worden en er is budget nodig om in basiskosten voor kledij en voeding te voorzien. Ouders met een beperkt inkomen zijn extra kwetsbaar en daarom reikt het GBO Brugge een oplossing aan, in samenwerking met het Huis van het Kind Brugge, Kind & Gezin en de Eerstelijnszone Brugge”, zegt Liese Rosseel, projectmedewerkster GBO Brugge.

“De aanvraag voor de Babykaart of de premie verloopt via Kind & Gezin of een andere doorverwijzer. Een medewerker van de betrokken dienst vult samen met de moeder een aanmeldingsformulier in en bezorgt dat aan het Huis van het Kind Brugge. Die nemen vervolgens contact op voor een afspraak. Wanneer de kaart wordt uitgereikt, lichten ze de moeder of beide ouders in over de brede dienstverlening van het Huis van het Kind. We zetten tegelijk in op brede rechtenverkenning, zodat jonge gezinnen maximaal kunnen genieten van de ondersteuning die voor hen in de stad beschikbaar is”, aldus schepen van Sociale Zaken Pablo Annys, die schat dat er in Brugge 100 tot 120 moeders voor de Babykaart in aanmerking komen.

Kostprijs

De Babykaart is maximaal 6 maanden geldig vanaf de geboorte van de baby. De tussenkomst is bedoeld voor ouders die in Brugge wonen, een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten en correct doorverwezen worden. OCMW Brugge staat in voor de kostprijs van het project, en die wordt geschat op zo’n 40.000 euro per jaar. (CGRA)