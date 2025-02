Brugge overweegt nu toch om al de toren van het Belfort te restaureren

Brugge overweegt om de toren van het Belfort al te restaureren, los van de rest van dit eeuwenoud iconisch gebouw. De totale renovatie van de stadshallen is uitgesteld, omdat Vlaanderen in haar regeerakkoord geen budget ingeschreven heeft.

Tijdens de Brugse gemeenteraad polste Stefaan Sintobin (VB) naar de stand van zaken in het dossier van de restauratie van het belfort. Volgens schepen van patrimoniumbeheer Pieter Marechal (CD&V) is het masterplan al lang klaar: “Maar de totale restauratie kan deze legislatuur niet plaatsvinden. In principe moet Vlaanderen de helft van de kosten, die geraamd zijn op 44 miljoen euro, ophoesten.”

Crowdfunding

Het budget ontbreekt bij Vlaanderen, dat de komende jaren andere prioriteiten heeft. Pol Van Den Driessche (N-VA) suggereert crowdfunding om het project te financieren: “De Bruggelingen koesteren hun iconisch gebouw en misschien zijn er ook bedrijven te vinden die willen sponsoren.”

Omdat de lift kuren heeft en de evacuatieluiken mankementen vertonen, ik de kans groot dat Brugge op vraag van de brandweer zelf deze legislatuur al enkele noodzakelijke werken plant. “We zijn ons beleidsplan aan het opmaken. De vraag is of we de restauratie al dan niet in fasen zullen laten verlopen”, aldus Pieter Marechal.

Toren

Burgemeester Dirk De fauw beaamt: “De volledige restauratie van ons Belfort staat inderdaad niet in het Vlaams regeerakkoord. Dus moeten we nog vier jaar wachten. Maar voor een deel, de renovatie van de toren, kunnen we misschien wel nu al Vlaamse subsidies losweken vanuit de reguliere budgetten….”