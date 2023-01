Brugge overweegt de lelijke zwarte kerstcontainers te verkopen

Zal Brugge de verfoeide zwarte kerstcontainers verkopen? Het stadsbestuur is verdeeld en heeft nog geen beslissing genomen. Ondanks de ruim 1 miljoen bezoekers aan Brugge tijdens de eindejaarsperiode wordt de jongste editie van Wintergloed niet onverdeeld gunstig geëvalueerd.

Volgens oppositieraadsleden An Braem (VB) en Nele Caus (N-VA) doet in Brugge het gerucht de ronde dat de Stad afwil van de zwarte containers, die nu al drie jaar op de Kerstmarkt staan. Stefaan Sintobin (VB) voegt er nog aan toe: “Er is zelfs al een andere gemeente komen kijken om ze over te nemen.”

Kritische Belgen

Toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) wees erop dat meer dan 1 miljoen mensen Brugge bezocht hebben tijdens de eindejaarsperiode: “40 procent van die toeristen kwamen uit het buitenland, met het Verenigd Koninkrijk op kop. De Brugse hotels waren voor 79 procent volzet.”

“Maar uit een bevraging blijkt dat de kerstmarkt en het lichtparcours een negatieve beoordeling kregen in tegenstelling tot de winterbar en de schaatspiste. De Belgen blijken kritischer dan de buitenlandse toeristen.”

Discussie binnen het college

Volgens de toerismeschepen heeft de Stad nog geen beslissing genomen over de eventuele verkoop van de zwarte containers: “Het zou niet van goed bestuur getuigen, want we hebben hierin zwaar geïnvesteerd. De containers moet over vijf jaar afgeschreven worden. Wintergloed heeft de stad 800.000 euro gekost, de installatie aan het Minnewater 350.000 euro. Voor de volgende editie wensen wat inderdaad wat meer kwaliteit.”

Sandrine De Crom (Open VLD) kreeg geen waw-gevoel tijdens Wintergloed en houdt evenmin van die zwarte containers. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) beseft dat de kerstmarkt beter kan: “Er waren twaalf containers niet ingevuld. Er is een gedachtewisseling over hoe het verder moet. De aankleding van de kerstmarkt moet beter. Diverse pistes worden onderzocht. En ook ik kreeg geen waw-gevoel bij het lichtparcours.”