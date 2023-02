Brugge ontvangt de Wit-Russische oppositieleidster Sviatlana Tsikhanouskaya

De Brugse schepenen Minou Esquenet en Jasper Pillen hebben dinsdag de Wit-Russische oppositieleidster Sviatlana Tsikhanouskaya ontvangen in het stadhuis. Eerder die dag had deze politica een lunch met rector Moherini van het Europacollege. Het stadsbestuur sprak zijn steun uit aan de gevluchte politica.

Sviatlana Tsikhanouskaya was in 2020 de belangrijkste oppositiekandidaat in Wit-Rusland, waar ze het opnam tegen president Loekasjenko. Die riep zichzelf uit tot winnaar van de vervalste verkiezingen en liet de belangrijkste tegenkandidaten opsluiten, onder wie ook de echtgenoot van Sviatlana Tsikhanouskaya.

Zij vluchtte met haar kinderen naar Litouwen, van waar ze oppositie blijft voeren tegen dictator Loekasjenko. Ze geniet steun van de belangrijkste westerse leiders en had ontmoetingen met de Amerikaanse president Joe Biden en de meeste Europese regeringsleiders.

Sterke vrouw

Woensdag was het de beurt aan de Brugse schepenen Minou Esquenet (CD&V) en Jasper Pillen (Open VLD) , want burgemeester Dirk De fauw liet zich verontschuldigen. Minou Esquenet loofde de moed van deze sterke vrouw: “U staat voor belangrijke waarden waar ook wij zeer sterk aan gehecht zijn: vrijheid, rechtvaardigheid en democratie. We willen u onze volle steun betuigen.”

Sviatlana Tsikhanouskaya antwoordde: “Ook op stedelijk niveau kunt u iets doen. Solidariteit betuigen door bijvoorbeeld het organiseren van culturele residenties van Wit-Russische kunstenaars in Brugge.”

Vriend

Nadien gidste Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) Sviatlana Tsikhanouskaya naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof. “Pol is een vriend geworden”, zei de Wit-Russische politica.

De reden ? Pol: “Ik ontmoette Sviatlana voor het eerst in de lente van vorig jaar, tijdens een Vlaamse missie naar Litouwen, waar zij sprak met Vlaams minister-president Jan Jambon. Die ging in op Sviatlana’s vraag om een kantoor te kunnen krijgen in Brussel, dicht bij de hoofdkwartieren van de Europese Unie en de Navo. Op 1 maart vindt de officiële opening van het huis van de Wit-Russische oppositiebeweging in Brussel plaats.”