Brugge onder de loep (86): Samson en Delila

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: Samson en Delila.

De afbeelding van Bijbelse figuren en verhalen in het Brugse straatbeeld is geen zeldzaamheid. Meestal zijn ze terug te vinden in boogvelden boven vensters, maar er zijn ook plaatsen waar men zo een verhaal niet onmiddellijk verwacht. Neem nu dat van Samson en Delila, afgebeeld in de Blinde-Ezelstraat. Ik ben er zeker van dat honderden, wat zeg ik duizenden, Bruggelingen er al tientallen keren zijn voorbijgelopen zonder het te hebben opgemerkt. We moeten eerlijk zijn: men loopt niet voorbij het tafereel, men loopt er onder. Het verhaal is immers afgebeeld op een van de consoles waarop de bogen van de netgewelven steunen. Die ondersteunen op hun beurt een lokaaltje dat de verbinding vormt tussen de Gotische Zaal van het Stadhuis en de Burgerlijke Griffie.

Het verhaal

Wat is nu het verhaal? Samson was oersterk en versloeg volgens een overlevering in zijn eentje honderden Filistijnen. Maar Samson had een zwakte: vrouwen. Op een dag viel hij als een blok voor de mooie Filistijnse Delila. De Filistijnen vroegen haar te achterhalen wat de bron van Samsons ongelooflijke kracht was. Samson loog echter tegen haar en beweerde dat hij machteloos was als men hem vastbond met zeven soepele pezen. Toen Delila dit probeerde, knapten de pezen als niets. Ook Samsons verhaal dat hij machteloos was als men hem vastbond met touwen die nooit eerder waren gebruikt, leek een fabeltje. Delila werd boos en schreeuwde tegen Samson dat hij zijn geheim moest vertellen. Samson gaf toe en vertelde haar dat als zijn haar werd afgeknipt, hij zijn kracht verloor. Delila knipte daarop in zijn slaap zijn haar af. Toen Samson wakker werd, was hij zijn kracht kwijt en werd hij door de Filistijnen gevangengenomen. Zij staken Samsons ogen uit en sloten hem op in een kerker. Na lange tijd vierden de Filistijnen feest. Zij besloten Samson uit de kerker te halen en tentoon te stellen opdat zij hem konden bespotten en beschimpen. Samson werd tussen twee pilaren van een tempel gezet, zodat iedereen hem goed kon zien. Een belangrijk feit was de Filistijnen echter ontgaan. Tijdens zijn gevangenschap was Samsons haar weer aangegroeid. Hij bad tot God voor kracht, zette zijn handen tegen de pilaren en duwde ze beide om. De tempel stortte in en vele Filistijnen kwamen om het leven, net als Samson zelf.

De afbeelding van Samson en Delila. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe

Blinde ezel

Tot slot rest de vraag: “Waarom staat juist dit thema op de console in de Blinde-Ezelstraat afgebeeld?” Het antwoord: “Omdat Samson als een blinde ezel in de valstrik van zijn geliefde Delila is getuimeld.” Of dit de juiste verklaring is, laat ik in het midden. (CW)