Brugge onder de loep (81): De pomp op de Eiermarkt

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: de pomp op de Eiermarkt.

Bruggelingen en vele anderen die de naam Eiermarkt horen, denken zo goed als zeker aan cafés, uitgaan en plezier maken. Het plein is, samen met de buurt, het uitgangscentrum van de stad. Dat op de markt ook een pomp staat en dat die een rijke geschiedenis kent, zal velen echter ontgaan.

Dat er op de Eiermarkt een pomp staat, mag niet verbazen. Al sinds de middeleeuwen kende Brugge een waternet dat diverse plaatsen van voldoende (drink)water voorzag. Het water werd in waterhuizen aan de stadsvestingen uit de stadsgrachten gepompt en daarna verdeeld naar plekken waar veel volk samenkwam. Vaak was dat aan kerken en kapellen. Zo staan er nog altijd pompen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk – nu eventjes weggehaald door de werken aan de Mariastraat – en op pleinen waar ooit een kapel stond. Denk maar aan het Sint-Jansplein en het Sint-Amandsplein. Aan de Eiermarkt stonden de Sint-Kristoffelkapel en aan de Marktzijde de Sint-Joriskapel. Toen beide op het einde van 18de eeuw werden gesloopt, werd op de vrijgekomen plek een waterpomp geplaatst.

Voor het maken van de pomp werd beroep gedaan op Pieter Pepers, een van de belangrijkste Brugse beeldhouwers uit die tijd. De man bekroonde de pomp op een speelse manier met het wapenschild van Brugge. Vooral de manier waarop de traditionele schilddragers leeuw en beer het wapenschild vasthouden, trekt de aandacht. Het is een heel andere voorstelling dan bijvoorbeeld de ‘strenge’ afbeelding van het wapenschild aan de Civiele Griffie op de Burg, links van de Blinde-Ezelstraat. Let op de Eiermarkt ook op de afbeelding van de gotische letter ‘b’ op de achterzijde.

De pomp werd dan wel op het einde van de 18de eeuw op de Eiermarkt geplaatst, dat betekent niet dat ze nooit is verplaatst. De geschiedenis van de Eiermarkt is immers nauw verbonden met die van de Geldmuntstraat en de Markt. Zo werd in 1859 de rooilijn van de Markt naar de Geldmuntstraat aangepast waardoor de Eiermarkt een ruimere oppervlakte kreeg. Ook de Geldmuntstraat werd aangepakt en verbreed om het tweerichtingsverkeer te vergemakkelijken. De oorspronkelijke breedte van de straat was slechts de helft van de huidige breedte. In het begin van de 20ste eeuw vatte men het plan op om tramlijn 3 (van het station op ’t Zand naar Sint-Pieters) langs de Eiermarkt te leiden. Om die reden werd in 1912 de pomp naar achteren verplaatst opdat de tram de bocht van de Geldmuntstraat naar de Kuipersstraat zou kunnen nemen. Het traject van de tramlijn was in gebruik van 1913 tot 1951, het jaar waarin de tram definitief uit het Brugse straatbeeld verdween. (CM)