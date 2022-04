Brugge onder de loep (65): Vasquez’ goede rekeningen

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: Vasquez’ goede rekeningen.

De 15de eeuw is voor Brugge veruit de roemrijkste eeuw. Het is de periode van de Bourgondische hertogen. De bekendste getuigen ervan zijn uiteraard de praalgraven van Karel de Stoute en van zijn dochter Maria van Bourgondië in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook de vele panelen geschilderd door de Vlaamse Primitieven in het Groeningemuseum, Sint-Janshospitaal en kerken zijn wereldbekend. Anders is het gesteld met het bouwkundig erfgoed uit die tijd. Het aanbod is eerder beperkt.

Zilverstraat

Een van de weinige authentieke gebouwen is het huis Vasquez aan de Zilverstraat 38, nu bekend als de Cafedraal. Het huis is genoemd naar J(u)an Vasquez, secretaris en hofmeester van Isabella van Portugal, dochter van koning Jan I van Portugal. Waarschijnlijk kwam Jan met haar mee naar Brugge om haar huwelijksfeest te vieren nadat ze op 7 januari 1430 in Sluis was gehuwd met de Bourgondische hertog Filips de Goede. Jan Vasquez liet zijn woning in 1468 in de Zilverstraat bouwen. Het pand heeft een versierde gotische straatgevel en is volledig opgetrokken in de dure Lediaanse kalkzandsteen die vanuit het Brusselse werd aangevoerd. Dit is een bewijs dat Vasquez beschikte over een goedgevulde geldbeugel. Blijkbaar was geld voor de Portugees niet onbelangrijk, want wie goed toekijkt ziet op de gevel in gouden letters het devies van Jan Vasquez. Dat luidt: A bon compte avenir, wat zo veel wil zeggen als Goede rekeningen maken goede vrienden.

Het devies van Jan Vasquez: ‘A bon compte avenir.’ (foto Davy Coghe) © Davy Coghe

Restauratiebeurten

Uiteraard onderging de woning een paar restauratiebeurten. De belangrijkste was in 1875-1876, waarbij de puntgevel werd hersteld en het natuurstenen parament opnieuw werd behouwen. Ook het tweemaal voorkomende devies in gotisch schrift en de aanduiding van het bouwjaar werden toen waarschijnlijk vernieuwd. Naar aanleiding van die restauratiebeurt besliste eigenaar-bewoner kanunnik Felix Bethune om het volledige interieur in neogotische trant aan te kleden. In 1986-1987 werd het pand opnieuw gerestaureerd door de bouwonderneming Arthur Vandendorpe. De vervuilde natuurstenen puntgevel van 1468 werd, samen met het parament, gereinigd waardoor de honingkleurige kalkzandsteen verrassend goed tevoorschijn kwam. Jan Vasquez voelde zich blijkbaar thuis in Brugge. Zo huwde hij in Brugge twee keer. De eerste keer met Margareta van Ackere (+1467) en nadien met Catharina van de Walle (+1482). Hijzelf overleed in 1477 in Brugge. Van Vasquez bleef in de Sint-Salvatorskathedraal een koperen fundatieplaat bewaard. In die stichting voorzag hij in zestig provenen, dit zijn giften aan armen, meestal na een misviering. In dit geval ging het om brood, wyn en toespyzen. (Chris Weymeis)