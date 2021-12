Brugge onder de loep (51): Winter in licht gewaad

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: Winter in licht gewaad.

Door de aangename temperaturen van de jongste dagen zouden we bijna vergeten dat het nog putje winter is. ‘Winter’ is ook niet altijd synoniem van koude en sneeuw, toch als we afgaan op de voorstelling van dat seizoen in een boogveld van het pand Philipstockstraat 19.

Het sinds 2002 beschermde burgerhuis dateert van 1699 en valt op door zijn rijk versierde barokke trapgevel voorzien van symbolische basreliëfs in de boogvelden en op de hoek het beeld van Gambrinus. De bierkoning is geplaatst in een ‘aedicula’, een geleerde term voor wat men een nis in de vorm van een tempeltje zou kunnen noemen. De trapgevel van het pand werd onder andere in 1885 onder leiding van aannemer August Calloigne grondig gerestaureerd, een restauratie waarvoor de eigenaar 1.046,79 frank subsidies ontving. De herberg droeg toen de naam ‘Trois Suisses’ en was op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw een café waar heel wat openbare verkopingen plaatsvonden.

Onze aandacht gaat echter naar de boogvelden. In het boogveld in de top ligt de duivel lang uitgestrekt. Dit beeld is niet verwonderlijk want onder het venster staat de naam van het huis: ‘Dit is den vliegenden Duivel’. In de velden onder hem zien we links de zon met zijn vurige stralen en rechts de maan, herkenbaar aan de twee uilen rechts. In de boogvelden boven onderaan zien we van links naar rechts de afbeelding van de lente, de zomer, de herfst en de winter.

Diana

Niet overal zijn de beelden even wulps. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

De seizoenen worden weergegeven aan de hand van hun goden: Venus met bloemen voor de lente, Ceres met strohalmen voor de zomer, Bacchus met druiventrossen voor de herfst en tot slot Diana voor de winter. Diana was de Romeinse godin van onder andere de jacht, maar ook van de natuur. Haar Griekse tegenhangster was Artemis. Wie het boogveld in detail bekijkt, en vooral de vrouwen in licht gewaad rechts, kan zich moeilijk voorstellen dat we in putje winter zitten.

Rijst de vraag of er nog dergelijke boogvelden in de Brugse binnenstad te vinden zijn. En ja, die zijn er, maar de afbeeldingen zijn niet allemaal even wulps als in de Philipstockstraat. Aan de Academiestraat 14 is de winter voorgesteld als figuren die schuilen onder een zeil. Een boogveld aan de Braambergstraat 34 toont een oude man die zich warmt aan een vuurtje. Eenzelfde tafereel vinden we terug aan de Steenstraat 28. Aangezien alle goede zaken uit drie bestaan, vinden we ook nog een oude man terug aan de Vlamingstraat 23. We geven toe: met dit lijstje is het aantal afbeeldingen van de winter, en bij uitbreiding van de andere seizoenen, niet compleet. (CW)