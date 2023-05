Brugge neemt deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Brugge zet fors in op het ontharden van het openbaar domein. Elke kans wordt aangegrepen om verharding te transformeren naar groen. In 2023 zal Stad Brugge meer dan 40.000 m² ontharden. “Ook in het stadscentrum zetten we volop in op vergroenen: in 2023 plannen we om op 14 plaatsen, zo’n 4.094,82 m² groen en levendig te maken. Natuur, groen en bomen zijn onze natuurlijke airco’s en een manier om het hitte-eiland-effect in de stad tegen te gaan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Dit jaar neem Brugge ook deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen!

Middenin een stad zijn groene plekjes, waar je even kunt ontspannen of samenkomen, belangrijk. Daarnaast zorgt groen voor verkoeling. Zeker in steden is dat van belang, aangezien de temperatuur in stedelijke gebieden een stuk hoger ligt dan in niet-stedelijke gebieden. Groen dempt het hitte-eilandeffect en zorgt voor afkoeling. Verharde oppervlakten daarentegen absorberen warmte en stralen het opnieuw uit. “Op diverse plaatsen in het stadscentrum wordt daarom zoveel mogelijk verharding weggehaald en groen toegevoegd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Waterrobuuster

Meer groen zorgt ervoor dat de stad waterrobuuster wordt: het regenwater kan beter doordringen in de bodem waardoor er minder wateroverlast is en het grondwaterpeil verder aangevuld wordt.

Een groene omgeving nodigt bovendien uit om naar buiten te komen, waardoor mensen meer gaan bewegen. In een groene omgeving is het aangenaam om te wandelen of sporten. “Door vaker naar buiten te gaan, komen buurtbewoners meer met elkaar in contact. Groene plekjes zijn daarom de ideale plaatsen om mensen te ontmoeten. Een omgeving met meer groen verbetert de productiviteit en zorgt voor minder stress”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Middeleeuws

Verschillende Vlaamse steden zijn tijdens de middeleeuwen ontstaan. Er ligt veel steen, wat weinig ruimte voor groen laat. “Brugge is ook een middeleeuwse stad, in de binnenstad is veel ruimte verhard. Toch wordt volop onderzocht waar mogelijks onthard en vergroend kan worden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Sedert 2019 erden op 25 plaatsen in de binnenstad onthardingen uitgevoerd, waaronder ’t Zand (103 m²), de Woensdagmarkt (55 m²), het Stationsplein (125 m²) en de Steenstraat (55 m²)

Veertien sites

In 2023 wordt 4.094,82 m² aan verharding opgebroken op 14 plaatsen. Acht plaatsen zijn al uitgevoerd, binnenkort starten de werken in de Niklaas Desparsstraat, de Zuidzandstraat, de Langerei, de Scheepsdalelaan, het Guide Gezelleplein en Christus-Koning.

Tussen 21 maart en 31 oktober 2023 wordt in Vlaanderen het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gehouden. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op om het meeste tegels te wippen. Ook Stad Brugge neemt dit jaar deel. “In 2023 plannen we om op het Brugse openbaar domein meer dan vier hectare overbodige verharde ondergrond weg te halen. Ik ben ambitieus om verschillende verharde plaatsen in de stad om te toveren tot rustgevende, groene plekjes voor de inwoners”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Oproep

Niet enkel grote onthardingen zijn belangrijk, elke m² telt. “Daarom roepen we alle inwoners van Brugge op om mee te helpen door tegels te wippen in de eigen (voor)tuin. Deze legislatuur hebben we al verschillende initiatieven opgezet waarbij de Bruggelingen kunnen meehelpen aan het groener maken van de stad. Via het project ‘BreekUit’ steunen we als stadsbestuur Bruggelingen die meer groen rond hun woning brengen. De Stad geeft een toelage voor wie verharde oppervlaktes in de voortuin of op het terras uitbreekt en beplant,” zegt burgemeester Dirk De fauw.

Andere stadsinitiatieven zoals het aanvragen van een gevelplant, waarbij de Stad gratis een plantvakje komt aanmaken of het aanvragen van een gratis boom in de voortuin, op het openbaar domein of op de schoolomgeving, helpen mee aan het vergroenen van de omgeving.

Meer info: https://www.brugge.be/ik-wil-een-boom

https://www.brugge.be/gevelplant