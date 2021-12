“Brugge moet het regenwater van vijftig kerken opvangen”

Gemeenteraadsleden Dirk Barbier en Pol Van Den Driesche (N-VA) pleiten er bij de stad Brugge voor om het regenwater van de vijftig kerkdaken op te vangen. Naar het voorbeeld van de stad Gent.

“Vang het regenwater op dat van Brugse kerkdaken in de riolering wegvloeit. Gebruik een deel van die miljoenen liter water om de toiletten van naastliggende gebouwen te spoelen of nabijgelegen tuinen, grasperken en moestuinen te besproeien”.

Die boodschap geven de N-VA-raadsleden Dirk Barbier en Pol Van Den Driessche aan de Stad Brugge. Ze vragen dat het stadsbestuur dit voorstel onderzoekt en vervolgens helpt realiseren.

Regenwater

Beide Brugse politici hebben naar eigen zeggen ‘een hart voor water’ en dan vooral voor ‘het zorgvuldig omgaan met water’. Zo sensibiliseerde Pol Van Den Driessche al tijdens de droge zomer van 2020 mensen om regenwater op te vangen. Bijvoorbeeld door emmers buiten te zetten telkens het regent en dat water dan te gebruiken om de auto te wassen en de tuinplanten te besproeien.

Dirk Barbier hield in de Brugse gemeenteraad al tussenkomsten over het gebruik van drinkbaar gemaakt water voor minder essentiële taken als poetsen en planten besproeien of het toilet doorspoelen en dit door meer te werken met gescheiden rioleringen.

Vijftig Brugse kerken

Brugge telt bijna vijftig kerken en grotere kapellen. “Dat is ongeveer evenveel als Gent, dat 47 kerken rijk is”, zegt Pol Van Den Driessche. “Volgens berekeningen die verschenen in het blad van de Koning Boudewijnstichting gaat het in Gent om net geen 60.000 m2 dak. Al het regenwater dat op die daken valt, gemiddeld per kerk een miljoen liter per jaar (!), stroomt nu in de riolering. De soms prachtig gebeeldhouwde waterspuwers van historische kerken kunnen dit getuigen.”

“Bedenk daarbij dat een gemiddeld gezin jaarlijks zo’n 70.000 liter water verbruikt. Omgerekend naar Brugge staat dit gelijk met het jaarlijkse waterverbruik van net geen 1.300 gezinnen. Kerken zelf verbruiken doorgaans weinig water, behalve dan voor het onderhoud van het kerkgebouw en vermoedelijk ook kleine hoeveelheden als wijwater.”

Toiletten

Pol en Dirk vragen het Brugs stadsbestuur om te onderzoeken hoe en waar het water van kerkdaken in Brugge zou kunnen worden opgevangen en vervolgens gebruikt : “Bekijk wat je met kerkdaken-water zou kunnen doen. Zo zou je in Steenbrugge het regenwater van de abdijkerk kunnen gebruiken in de toiletten van de naastliggende OLVA-basisschool en het water dat gutst van op de daken van de Kapucijnenkerk kan nuttig zijn voor het aanpalende Studentenhuis.”

“In de buurt van de Zeebrugse Stella Mariskerk kunnen tuinen worden besproeid, terwijl het grote plantsoen en de planten voor de kerk van Sint-Kruis met water van dat dak kan groen blijven (zie bijgevoegde foto). Of leg een waterspeelparkje aan achter de Sint-Katarinakerk in Assebroek. Er zijn tal van voorbeelden en toepassingen te bedenken.

Kostbaar leidingwater

In Gent is men al klaar met het onderzoek, straks kunnen daar proefprojecten starten. “Bedenk maar eens hoeveel kostbaar leidingwater we hadden kunnen besparen door een deel van het regenwater van de voorbije weken op te vangen”, besluiten Pol en Dirk.

Meer toelichting over deze materie kan worden verstrekt door het Fonds Duurzaam Materialen – en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting (in een samenwerking met o.m. Indaver en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, ….) http://www.fedme.be )