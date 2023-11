Brugge moet financieel meerjarenplan bijsturen

Het Brugs stadsbestuur moet zijn meerjarenplan bijsturen wegens 19 miljoen euro extra kosten. “Toch komen onze 47 grote investeringsprojecten, ter waarde van 401 miljoen euro, niet in het gedrang”, zegt financiënschepen Mercedes Van Volcem.

Het meerjarenplan van Brugge bestrijkt de periode 2020-25. In principe is het de financiële vertaling van het Brugs Beleidsprogramma van de huidige coalitie. De laatste bijsturing, die op 27 november ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt, is al de vierde aanpassing.

Inflatie

Daar zijn meerdere redenen voor. “Corona had een impact van 40 miljoen euro op de stadskas, de stijgende energieprijzen kosten ons 6 miljoen euro en de inflatie zorgde voor 34,8 miljoen euro aan extra personeelskosten. Die maken de helft van ons budget uit”, legt Mercedes Van Volcem uit.

Onverwachte uitgaven zijn de verhuis van het Huis van de Bruggeling, de meerkost van BRUSK (3,9 miljoen), de herinrichting van de ring aan het station, oefenterreinen voor Cercle in de Gulden Kamer en de renovatie van de gevel van het Concertgebouw.

Erfenis

Maar Brugge kent ook enkele meevallers: een erfenis van 5,9 miljoen euro, subsidies voor BRUSK, voor de aanleg van fietspaden via het Kopenhagenplan, voor overstromingsmaatregelen aan de Kust én voor een voetgangerstunnel aan het station.

Mercedes Van Volcem stelt de Bruggelingen gerust: “Ondanks alle uitdagingen voeren we een belastingverlaging door: in 2024 schaffen we de milieutaks af. En het eerste uur gratis parkeren onder ‘t Zand blijft geldig met een P-card. Wie zo’n kaart niet heeft, betaalt wel het eerste uur, als hij langer dan 60 minuten blijft.”

Scharphout-site

“Bovendien blijft het onze ambitie om veel te investeren. In de eerste drie jaren zijn al voor 150 miljoen investeringen gerealiseerd, voor de periode 2023-25 staan 252 miljoen euro aan investeringsuitgaven gepland. Zo bouwen we een volledig nieuw gemeenschapscentrum op de Scharphout-site in Lissewege. Het kruispunt tussen de Kolvestraat en de Pathoekeweg maken we verkeersveiliger met een rotonde en nieuwe fietspaden.

Volgens burgemeester Dirk De fauw is enkel de renovatie van de Biekorf doorgeschoven naar het volgend stadsbestuur, dat ook met de restauratie van het Belfort opgezadeld wordt. Besparen op de politie doet Brugge niet. De stadskas hoest volgend jaar 32,9 miljoen euro op. Dat is 257 euro per Bruggeling. De kostprijs van de informatica om politie Brugge ‘future proof’ te maken alleen al kost 1,27 miljoen euro…