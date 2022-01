Brugge meet drukte in winkelstraten om handelaars te informeren

Stad Brugge start samen met stad Gent met het proefproject VLOED (Voorspellen Lokale Ondernemers en Economie door Drukte) waarbij de drukte in de winkelstraten Zuidzandstraat en Steenstraat gemeten wordt.

Radiosensors van CrowdScan en telcamera’s van de bedrijven Citymesh, Geosolutions/Aptus en ViNotion registreren er vanaf nu de mensenmassa, met respect voor ieders privacy. “In het kader van onze Smart-City-strategie zijn wij constant op zoek naar een uitbreiding van relevante data. Mensenstromen meten is sowieso interessant voor ons als stad. Dit project zal ons in staat stellen bijkomende dataflows te genereren. In eerste instantie zullen die dienen om de lokale economische sector te ondersteunen, maar we hopen dit later verder te kunnen uitbreiden”, zegt schepen van Smart City Minou Esquenet.

“Met druktecijfers en druktevoorspellingen kunnen handelaars en horeca-uitbaters beter geïnformeerd worden om beslissingen te nemen”, weet schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “Dankzij data en artificiële intelligentie komen er heldere antwoorden op ‘druktegerelateerde’ vragen. Wanneer zet ik extra personeel in? Hoeveel mensen mag ik verwachten tijdens de braderie? Waar is het zinvol om te investeren? De stad heeft vooraf bij de Brugse ondernemers gepolst welke vragen ze zich stellen.”

Online raadplegen

Het experiment, dat gefinancierd wordt door Vlaanderen en Europa, loopt van januari tot maart. Later volgt een evaluatie om na te gaan welke meetsystemen het meest accuraat en relevant zijn. Daarna krijgen handelaars feedback op hun vragen. Op termijn komt er ook een webplatform waarop iedereen de cijfers kan raadplegen. (CGRA/foto CGRA)