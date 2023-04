Brugge Mariastad zegent nieuw Mariabeeld in

Op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap werd in de Kleine Nieuwstraat een nieuw Mariabeeld ingezegend door Kannunik Adelbertt Denaux.

Het Mariabeeld werd geplaatst in een leegstaande nis van een pand die nog tot in 2018 in het bezit was van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Het pand dateert van de 19de eeuw en is geen beschermd erfgoed. Op het Mariabeeld is het kindje te zien met op de borst stralen. Al jaren zoeken ze met Brugge Mariastad naar Mariabeelden, maar ook naar eigenaars van panden in de Brugse binnenstad met leegstaande nissen aan de gevels. Er werden er de voorbije jaren al heel wat ingezegend, vertelt Willy Defour van Brugge Mariastad. (SR/foto Davy Coghe)