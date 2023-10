Brugge maakt eindelijk werk van een plasplan: partners helpen mee aan honderd locaties voor als de nood het hoogst is

Brugge maakt eindelijk werk van een plasplan. In het verleden waren vooral de dames met een nijpend probleem het slachtoffer van een gebrek aan openbare toiletten. Er zijn nu honderd locaties waar je terecht kan als de nood het hoogst is. Met de hulp van enkele bereidwillige partners…

Gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA) vroeg om een stand van zaken in het ‘plasplan’ dat Brugge moeizaam ontwikkelt. Uit de nieuwe inventaris van het publiek sanitair blijkt dat Brugge nu 15 urinoirs en 85 publiek toegankelijke toiletten voor gemengd gebruik telt. 65 van de 85 locaties hebben een rolstoeltoegankelijk toilet.

Het aanbod in het historisch stadscentrum van Brugge werd versterkt. In het centrum zijn er momenteel 38 locaties voorzien. Bijkomende partners en locaties werden gezocht op basis van blinde vlekken. Zo bleek er weinig aanbod aan de noordoostzijde van de Vesten.

Elf nieuwe wc’s

Er zijn recent elf nieuwe locaties in de binnenstad opgenomen in de inventaris. Interparking aan het Albertpark, het Gruuthusemuseum, hostel De Snuffel, de Republiek, het Gerechtsgebouw, de stadsdiensten in de Oostmeers en woon-zorgcentrum Ter Potterie en Huyze Minnewater hebben openbare wc’s. Na verbouwingen zullen er ook toiletten zijn in de Sint-Godelieveabdij, het Gezellehuis en de Magdalenakerk.

In 2024 heropent het Provinciaal Hof zijn deuren. Daar zal ook een ‘changing place’ voorzien worden, met verzorgingstafel voor personen met een beperking.

Luiertafel

Elf locaties in de binnenstad zijn enkel urinoirs. 27 locaties zijn gemengd gebruik. 22 locaties hebben een rolstoeltoegankelijk toilet. Ook faciliteiten zoals luiertafel en vuilnisbakjes werden in kaart gebracht per locatie.

Voor elke Brugse deelgemeente streeft het plasplan naar minimum twee plekken, bij voorkeur stadslocaties. In tweede instantie werden bijkomende partners aangesproken. Enkel in Zwankendamme gaat het over één locatie, met name het Café ‘De Kavijaks’. In het totaal zijn er momenteel 62 locaties voorzien. Vijf woon-zorgcentra openen hun wc-deuren voor niet-bewoners…