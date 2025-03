Brugge loopt warm voor start Ronde met Rondekaravaan

In aanloop naar de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge op zondag 6 april, warmt Stad Brugge jong en oud op voor het grote wielerfeest met een opvallende fietskaravaan die door de stad trekt. De karavaan omvat onder meer een uitdagend fietsparcours voor kinderen, gekke fietsen en een hapje en een drankje.

De Rondekaravaan is een echt familie-evenement waarvoor de stad het uitdagende ‘Kidz on Wheelz’-parcours van Cycling Vlaanderen inzet. Deze karavaan hield vandaag, woensdag, voor het eerst halt aan het skatepark bij het Tempelhof in Sint-Pieters. “Je vindt de karavaan telkens op woensdag in een andere deelgemeente. In de voormiddag komen de scholen aan bod. Acht scholen gingen in op het aanbod, goed voor zowat 250 leerlingen. In de namiddag is iedereen welkom”, zegt schepen van Sport Olivier Strubbe (cd&v). “Op 29 maart sluiten we aan bij de Ronde van Vlaanderen voor Kinderen in het Astridpark en breiden we de karavaan nog wat uit met onder meer een wielercafé in Villa Bota.”