Brugge legt toekomstvisie vast voor sociaal woonproject op de site Moritoen in de Duivelshoek

Stad Brugge wil de gronden van site Moritoen, gelegen tussen de Lange Vesting en Buiten Smedenvest verkopen. Brugge is eigenaar en heeft een toekomstvisie uitgewerkt voor sociale projecten op deze site, die vroeger berucht was als de Duivelshoek in Sint-Andries.

Het 18de eeuwse Huis Moritoen, waar momenteel nog de vzw Brugge Plus huist, is al een eeuw lang stadseigendom. Aanvankelijk was het de woning van de directeur van de stedelijke groendienst, nadien werd het in erfpacht gegeven aan de vormingsinstelling Moritoen. Maar die stopte haar werking in 2013, waarna Brugge Plus er zijn intrek nam. Van zodra het Huis van de Bruggeling verhuist naar Huize Minnewater, zal ook Brugge Plus er zijn intrek in nemen.

In deze zone Moritoen – vroeger berucht als de Duivelshoek – vormen gemeenschapsvoorzieningen de hoofdbestemming. De Stad wil deze maatschappelijke functie, in brede zin, behouden in de toekomstvisie voor deze site. Gezien de nood aan betaalbaar wonen en zorgwonen, wil de stad hier een zorgsite realiseren.

Ambitieus

Volgens schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon kan de Stad met deze gronden een groot deel van zijn ambities realiseren: “We wensen een publieke ruimte, groene ontmoetingsplekken, voorzieningen voor wijk en sociale woningen. Die ambitie moet deels door private actoren gerealiseerd kunnen worden, maar het is niet meer dan logisch dat de stad zelf het voortouw neemt. Gronden die de stad in eigendom heeft kunnen ingezet worden om de vraag naar alternatieve woonvormen te realiseren en mogen niet zomaar uit handen worden gegeven.”

Zorgwonen

Het Brugs stadsbestuur wenst dat kwetsbare doelgroepen op die plek hun ‘thuis’ vinden in alternatieve woonvormen en zorgwonen. “Deze site gelegen langs de Lange Vesting 108 met het achterliggende landhuis Vanden Reeck, beter gekend als Moritoen, en de achtergelegen hoeve, Gistelse Steenweg 4 zijn hiervoor ideaal”, vervolgt Franky Demon.

Hij denkt aan begeleid wonen, wonen voor hulpbehoevende ouderen, beschut wonen, brugwonen. “Met deze invulling tot zorgsite kan er (deels) een antwoord worden gegeven op een acute nood die speelt op de sociale woonmarkt. Daarnaast biedt de site mogelijkheden tot een gemeenschappelijke groene ruimte die aansluit op de omgeving en fiets- en wandeldoorsteek naar de Vesten”, aldus de urbanisatieschepen.

Doelgroepen

Volgens Franky Demon engageert de Stad zich geëngageerd om de haalbaarheid van dit project te toetsen: “Dit zullen we in eerste instantie doen door een rondetafelgesprek te voeren met de doelgroepen en verenigingen die we op het oog hebben. Daarna kan er een bestek worden gekoppeld aan de verkoop van de gronden om zo de realisatie van de gewenste invulling te bevorderen.”