“Brugge laat zijn bewoners in de steek”: opnieuw wateroverlast in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge

Het voorbije weekend kampte de Sint-Pieterskerklaan in Brugge opnieuw met wateroverlast. Buurtbewoner Marina Maes slaakte een alarmkreet: haar kelder liep onder.

“Een kast is omver gevallen in de kelder. Mijn chauffageketel is kapot. Best dat ik nog een gaskachel heb in de living. Het water blijft uit de grond en de muren komen. Brugge laat zijn bewoners in de steek. Ik ben niet de enige, in bijna heel de Sint Pieterskerklaan staan de kelders onder water.”

Heraanleg

Met die woorden uitte Marina Maes op Facebook haar ergernis om de wateroverlast. Het is niet de eerste keer dat de Sint-Pieterskerklaan in Brugge kampt met wateroverlast. Ook in november 2023 liepen diverse kelders onder water. Toen hekelden slachtoffers Gino Lebacq en Sven Derpoorter dat er fouten gebeurd zijn bij de heraanleg van deze straat, die nog bezig is en in fasen gebeurt.

Gino zag zich verplicht een pomp te kopen en stelde een weekendje Ardennen uit. Sven pompte 120 liter water uit zijn ondergelopen kelder.

Oplossing

Volgens burgemeester Dirk De fauw hebben nutsmaatschappij Farys en de Stad Brugge een deskundige aangesteld om de oorzaak van de waterproblemen na te gaan en een efficiënte oplossing uit te dokteren: “Het is wachten op het verslag van de expert. Voor sommige bewoners is de remedie eenvoudig: het water stroomt binnen in de kelder via een gaatje dat geboord werd voor een nutsleiding, bij anderen is het complexer. Hoe dan ook, er wordt gezocht naar passende oplossingen.”