Brugge is ‘Troosthoofdstad’ van Reveil 2022

Op de begraaf- en crematieplaats Blauwe Toren in Brugge streek maandag in de vooravond Reveil 2022 neer, het evenement dat op 1 november stil staat bij onze overledenen. Na eerder Kortrijk en Leuven is Brugge dan ook de Troosthoofdstad.

Op het grasveld bij de begraafplaats Blauwe Toren in Sint-Pieters bij Brugge vond dinsdagavond het hoofdevenement van Reveil 2022 plaats. Reveil vzw organiseert nu al enkele jaren tal van evenementen in Vlaanderen die op 1 november aandacht schenken aan het belang van herdenken en rouwen om de geliefden die we moesten afgeven.

Niet zomaar

Na eerder Kortrijk en Leuven is Brugge dit jaar uitgeroepen tot de Troosthoofdstad. En die titel kreeg de stad niet zomaar. Al sinds 2020 doorloopt Brugge als allereerste Belgische stad het ‘Compassionate City’-traject. Hiermee wil de stad haar inwoners duurzaam ondersteunen bij rouwverwerking en verlies.

Dit leidde al tot verbindende projecten als het Knooppuntenfestival en de ‘Public Health Palliative Care International’-conferentie. In september zorgde de samenwerking tussen Stad Brugge en vzw Reveil al voor een gloed van troost. Zo werden bij ‘De Grote Oversteek’ duizenden drijflantaarns op de Brugse reien te water gelaten, werden voor de ‘Boodschap aan de Overkant’ s-mis’jes aan overleden dierbaren geprojecteerd aan de Brugse Dijver en kregen mensen tijdens het Soul Repair Café ™ een op maat gemaakt kunstwerk van een zogenaamde Soul Repair Artiest na een babbel over een gestorven geliefde.

Live

Die samenwerking werd dinsdagavond verdergezet met het Reveil22 Slotmoment, een live tv-uitzending vanuit Brugge. Artiesten zoals Raymond van het Groenewoud en Marble Sounds speelden tussen 17.00 en 18.00 uur een ingetogen troostconcert aan De Blauwe Toren.

Slotmoment Reveil22 (foto Davy Coghe)

Maud Vanhauwaert en Brugs stadsdichter Seckou Ouologuem brachten troostende poëzie. Het geheel werd aan elkaar gepraat door fotografe Lieve Blanckaert, die met haar foto’s ook had meegewerkt aan een publicatie rond rouwverwerking.

Op het terrein aan de Blauwe Toren werden heel wat kaarsjes uitgestald om de juiste stemming voor dit evenement op te wekken. De hevige wind en felle regen die in de loop van de avond steeds sterker werden, dreigden spelbreker te zijn maar het merendeel van het publiek, gewapend met paraplu’s en stevige regenjassen, bleef de mooie voorstelling toch volgen.

(PDV)