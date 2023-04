Brugge is de Vlaamse kampioen van WePlog: tijdens het joggen zwerfvuil opruimen

Brugge zal twee extra mobiele camera’s kopen om sluikstorters te betrappen. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdagavond aan tijdens de gemeenteraad. Vorig jaar bezondigden 452 Bruggelingen zich aan sluikstorten. Maar via WePlog ruimen steeds meer joggers in Brugge zwerfvuil op en creëren zo samen propere buurten.

Raadslid Ilse Coopman (N-VA) pleitte voor een meer efficiënte aanpak van het sluikstorten. Want de cijfers van het sluikstorten zijn opvallend gestegen in Brugge. Ze vroeg meer mobiele camera’s, het inzetten van extra stadswachten ‘s avonds en het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Haar partijgenoot Pol Van Den Driessche eiste strengere straffen voor sluikstorters: “Laat de overtreders verplichte gemeenschapsdienst uitvoeren.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) neemt Brugge al extra maatregelen: “We hebben al twee verplaatsbare camera’s, we kopen er twee extra aan. Recent is nog een ondergrondse glascontainer geïnstalleerd in de Sint-Pieterskerklaan. Stadswachten hebben evenwel geen bevoegdheid om GAS-vaststellingen te doen.”

Bemiddeling

“Veel sluikstorters kiezen voor bemiddeling in plaats van het betalen van een gas-boete. Wat betekent dat ze in ruil enkele uren mee helpen met de dienst Openbaar Domein bij het ruimen van zwerfvuil”, aldus de burgemeester.

Preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) noemde Brugge de kampioen van WePlog: “Nergens in Vlaanderen wordt zoveel ‘geplogd’.”

Propere wijken

Dirk De fauw gaf een woordje uitleg over WePlog: “Tijdens het joggen ruimen Bruggelingen zwerfvuil op en worden ze hiervoor beloond. Via een app kun je zien in welke buurten zwerfvuil opgeruimd werd. Zo vorm je een ‘community’ van ploggers die samen hun wijk proper houden.”