Brugge is de Bijenvriendelijkste Gemeente van Vlaanderen

Tijdens de feestelijke finaledag van de Openbaargroen-awards op 14 december in Antwerpen heeft stad Brugge de prestigieuze prijs voor Bijenvriendelijkste Gemeente in ontvangst mogen nemen. In 2024 mag Brugge met trots die titel dragen. Het Steevenspark in Sint-Kruis werd tweede laureaat in de categorie ‘landschapsinrichting’.

“Door de indrukwekkende score van vijf bijensymbolen erkent de jury onze inspanningen om de stad op eigentijdse wijze bijenvriendelijk te maken. Daarnaast heb ik als schepen heel wat inspanningen gedaan om het Steevenspark te realiseren. Samen met mijn dienst hebben we al heel wat werk verzet, het is leuk om hiervoor erkenning te krijgen,” stelt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Bijenvriendelijk Brugge

Volgens Mercedes Van Volcem was het een hele uitdaging om een stad als Brugge, met aanzienlijke toeristische druk, bijenvriendelijk te maken. “We zien het ‘openbaar groen’ en ‘bijenvriendelijkheid’ niet alleen als beleidsaspecten, maar ook als essentiële elementen van de identiteit van de stad.

“Door strategische aankopen te doen en verschillende onthardingen uit te voeren in de Brugse binnenstad, tonen we onze toewijding aan een bijenvriendelijke leefomgeving,” stelt de schepen.

Brugge mag zich ‘Bijenvriendelijk’ noemen wegens de uitbreiding en versterking van de drie groengordels, het behoud van oude en de aanplant van nieuwe bomen, de aanpak van hittestress door ontharding.

Ontharding

“Heel positief voor de bijen in de stad zijn onze indrukwekkende cijfers met betrekking tot ontharding (47.447,5 m²), het tegelwippen-initiatief (Vlaams kampioen 2023 met 374.686 tegels), en de verschillende initiatieven waarbij we het aanvragen van gevelplanten en geveltuinen stimuleren”, legt Mercedes Van Volcem uit. Brugge heeft een beleid van pesticidenvrij beheer van ‘onkruid’, waarbij het principe “zonder is gezonder” wordt toegepast.

Het Brugs Bijenplan heeft concrete doelstellingen verwezenlijkt, zoals het in kaart brengen van hotspots voor wilde bestuivers en het verbeteren van het beheer van stadstuinen. Met maar liefst 111 soorten, waarvan 14 zeldzaam, zijn de resultaten veelbelovend.

Educatie

De stad blijft niet achter op het gebied van educatie, met reguliere activiteiten vanuit kinderboerderij ‘De Zeven Torentjes’ en Natuurcentrum Beisbroek. Het 10-jarig jubileum van de Week van de Bij in 2023 werd gevierd met een Bijensymposium op 20 mei en het Bijenfeest op 28 mei 2023.

De stad heeft niet alleen oog voor de honingbijen maar ook voor de inheemse wilde bijen, met beleidskaders voor imkerij en educatieve bijenhallen. In de strijd tegen de Aziatische hoornaar heeft Brugge in 2023 maar liefst 111 nesten bestreden, en de stad roept op tot een gezamenlijke inspanning met vrijwilligers voor een versterkte aanpak in 2024.

“Als schepen ben ik heel fier dat we in 2024 Bijenvriendelijkste Gemeente zijn. Met Brugge blijven we toonaangevend in duurzaamheid en natuurbescherming en we hopen dat onze aanpak anderen zal inspireren tot soortgelijke initiatieven,” besluit de schepen.

Steevenspark

“Het dossier van het Steevenspark zat 25 jaar lang vast, maar na veel overleg konden we een akkoord bereiken en een prachtig nieuw park voor Sint-Kruis aanleggen. Deze erkenning door het VVOG als tweede laureaat inzake landschapsinrichting is de kers op de taart,” stelt Mercedes Van Volcem.

Het vlonderpad in het park Steevens. © gf

“Bij de heraanleg zorgden we voor een veilige fietsverbinding tussen het zwembad en de omliggende scholen, aangezien veel leerlingen in Sint-Kruis met de fiets naar school gaan. Er werd een vlonderpad aangelegd boven een zone voor natte natuur. Door hier natte natuur te voorzien, slaan we het water op en laten we het infiltreren.”

“We hebben een boomgaard met 42 fruitbomen, een uitbreiding van het Veltembos met 6.870 m² aan bosgoed en twintig linden aangeplant. Het park fleurt verder op door twaalf zitbanken langs het wandel- en fietspad en vier banken op het vlonderpad”, aldus de fiere schepen.