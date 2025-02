Brugge in top drie van overbevolkte gevangenissen: Arizona overweegt gevangenissen in het buitenland

Er zijn grote verschillen in de mate waarin Belgische gevangenissen overbevolkt zijn. Belga heeft inzage gekregen in een overzicht van de meest overbevolkte gevangenissen van ons land. Om de overbevolking aan te pakken overweegt de Arizonaregering gevangenissen in het buitenland te huren of zelfs te bouwen om illegale migranten hun straf te laten uitzitten.

De overbevolking in de Belgische gevangenissen is nijpend. Uit cijfers van het gevangeniswezen blijkt dat op 1 februari 2025 12.635 gevangenen in Belgische gevangenissen zitten, terwijl er slechts plaats is voor 11.040. In absolute cijfers is de overbevolking het grootst in Lantin, waar 283 gevangenen verblijven bovenop de maximumcapaciteit van 744. Daarna volgt Antwerpen (capaciteit van 439 en 256 extra bedden), op de derde plaats staat Brugge met een capaciteit van 612 gevangenen plus 142.

De procentuele overbevolking schetst een heel ander beeld. In Mechelen is maar plaats voor 84 gevangenen, maar verblijven er in totaal 145. Of anders gezegd: 177 procent van de capaciteit is benut. Ook in dit overzicht scoort Antwerpen slecht (158 procent). Opvallend: er zitten ook 1.032 geïnterneerden in de gevangenis. Deze groep hoort daar niet en moet geplaatst worden in een psychiatrisch centrum. In december 2023 werd voor het eerst in tien jaar tijd de kaap van 1.000 geïnterneerden in de gevangenissen overschreden.

Het regeerakkoord kijkt naar Denemarken als voorbeeld om illegale migranten die bij ons in de gevangenis zitten over te brengen naar een gevangenis elders in Europa. Tijdens de onderhandelingen opperde N-VA-boegbeeld en kersvers minister van Defensie Theo Francken (N-VA) om ook een gevangenis in Kosovo te huren. Denemarken sloot in mei 2024 een deal met Kosovo ter waarde van 200 miljoen euro; in ruil zal het Balkanland zo’n 300 Deense buitenlandse gevangenen opvangen voor tien jaar. Kosovo is geen EU-lidstaat. De Deense beslissing kwam op grote kritiek te staan van mensenrechtenorganisaties. Een rapport van de Amerikaanse overheid spreekt over mishandeling en corruptie in Kosovaarse gevangenissen.

Desondanks zou het niet de eerste keer zijn dat ons land gevangenen overbrengt naar het buitenland. Tussen 2010 en 2016 huurde België onder toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) 650 gevangenisbedden in het Nederlandse Tilburg. Het kostenplaatje bedroeg 300 miljoen euro.