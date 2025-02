Brugge heeft meer leefloners omdat het een studentenstad is

Het aantal leefloners in Brugge is met 7,8 procent gestegen. Deels omwille van Oekraïense vluchtelingen, deels omdat Brugge steeds meer een studentenstad wordt. 200 studenten in Brugge genieten een leefloon.

Raadsleden Maaike De Vreese (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) hekelden het feit dat het aantal langdurig zieken, het aantal werkzoekenden én het aantal leefloners in Brugge gestegen is: “Wat zal het Brugse OCMW hieraan doen?”

Laaggeschoold

Stefaan Sintobin citeerde enkele markante cijfers: “Een kleine 10.000 mensen in Brugge zijn niet aan het werk. Het gaat om 1200 leefloners, 4.205 langdurig zieken en 4037 werkzoekenden. Het aantal leefloners is met 7,8 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden. 763 van hen zijn laaggeschoold, 1.416 zijn van allochtone afkomst. Bijna een vierde van de werkzoekenden heeft geen kennis van het Nederlands.”

Maaike De Vreese voegde eraan toe : “60 procent van de leefloners hebben niet de Belgische nationaliteit. De grootste groep, een vierde, zijn Oekraïners. Twintig procent zijn vluchtelingen, vooral Syriërs en Palestijnen. Maar in totaal gaat het om 75 nationaliteiten in Brugge! Welk actieplan zult u ontrollen?”

Studenten

Schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) erkende het probleem: “De cijfers zijn wat ze zijn. Maar Brugge is de centrumstad die in Vlaanderen de meeste werkzoekenden activeert. Een leefloon is geen hangmat, als we merken dat er iets schort, nemen we het leefloon af. We zijn streng maar rechtvaardig.”

“De stijging is te wijten aan de instroom van Oekraïense vluchtelingen en van studenten. Want er zijn 200 studenten die een leefloon genieten. dat is de schaduwzijde van Brugge die steeds meer een echte studentenstad wordt”, aldus Pablo Annys.

Raadslid Svitlana Musina (CD&V) voegde eraan toe: “Als ervaringsdeskundige wil ik kwijt dat de Oekraïense vluchtelingen er alles aan doen om het Nederlands te leren. Dat stat in hun contract, als ze genieten van een leefloon.”