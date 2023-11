Brugge heeft de voetpaden in 41 straten heraangelegd, binnenkort worden ze weer opengebroken

Brugge moet eindelijk werk maken van een voetpadenplan. Dat eiste raadslid Ilse Coopman (N-VA) tijdens de gemeenteraad dinsdagavond. Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) counterde die vraag: “We hebben al de voetpaden in 41 Brugse straten heraangelegd.”

Als argument voor haar pleidooi haalde Ilse Coopman (N-VA) een recente enquête van de Voetgangersbeweging aan, waaruit blijkt dat de Bruggelingen niet tevreden zijn over de toestand van de voetpaden: “Ikzelf heb het met mijn kinderwagen zelf ook al aan den lijve ondervonden.”

Burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) relativeerde het belang van die rondvraag: “Er hebben amper 89 Bruggelingen aan deelgenomen. Brugge staat op de vierde plaats van de centrumsteden met 10,8 op 20. Kortrijk is de beste met 12 op 20…”

Fiber en Fluvius

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) is het stadsbudget voor de heraanleg van voetpaden deze legislatuur verdrievoudigd. We hebben al 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in de heraanleg van voetpaden in 41 Brugse straten, in alle deelgemeenten! Het is natuurlijk nooit genoeg..”

“Maar de energie is in transitie. Fiber investeert 10 miljard in Vlaanderen en zal elk voetpad in de stad openleggen om leidingen te voorzien. En tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn: al die laadpalen zullen moeten aangesloten worden door Fluvius, dat hierin 4 miljard euro investeert. Ook daarvoor moeten voetpaden opengebroken worden…”

Janos Braem (Groen) en Jos Demarest (CD&V) stelden dat voetgangers in Brugge voorrang moeten krijgen op de andere weggebruikers: “Zorg voor bredere voetpaden!”