Brugge heeft als eerste stad in West-Vlaanderen een Beleidsplan Ruimte voor het jaar 2050

Brugge is de allereerste stad in onze provincie die een Beleidsplan Ruimte klaar heeft. Het plan tekent uit hoe die stad er tegen 2050 moet uitzien en wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens urbanisatieschepen Franky Demon waren er slechts 106 opmerkingen.

Schepen Franky Demon (CD&V) noemt het plan dat zijn stadsdienst in twee jaar tijd uitgewerkt heeft een goed compromis, dat rekening houdt met de verzuchtingen van belangengroepen: “Natuurverenigingen vinden dat er geen enkele m² aan open ruimte mag aangesneden worden, ondernemers wijzen op de nood aan 38 hectare extra bedrijventerreinen. Tegelijkertijd biedt het plan een antwoord op de onterechte vrees dat er in polderdorpen als Lissewege en Dudzele niks meer zou mogen gebouwd worden.”

Bouwshift

De urbanisatieschepen wijst erop dat deze beleidsvisie de zegen van de cel MER (milieu-effectenrapport) heeft. Bijgevolg denkt hij niet dat er bij de Raad van State beroep zal aangetekend worden. “We vertalen de bouwshift naar de Brugse realiteit. Dat betekent dat we zuinig, efficiënt en slim moeten bouwen om voldoende ruimte open te houden voor landbouw, parken, water en bossen.”

Het plan valt uiteen in vijf beleidskaders, die door nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (rups) moeten gerealiseerd worden. Zo wordt er een groenblauw raamwerk voor Brugge geactiveerd. “We leggen een minimum aan open ruimte vast, via rups die onbebouwde woonuitbreidingsgebieden een bestemming als open ruimte geven. Dat is het geval voor Mispelaar Zuid en Sint-Trudo Oost in Assebroek, maar ook voor Zeewege in Lissewege. In de woonwijken wordt die open ruimte gerealiseerd door ontharding en vergroening. Bij Den Tir is er plaats voor een buurtpark.”

Luwe wijken

“Door te opteren voor luwe en dynamische wijken, naast de kernstad, willen we het woonweefsel transformeren en differentiëren. We gaan de ‘verappartementisering’ van Brugge tegen en zetten in op meer creatieve woonvormen. Onder de kerktoren moeten we voorzieningen als bakker, buurtwinkel, crèche, restaurant en fietsenatelier vinden.”

“Campussen daarentegen moeten magneten voor de regio zijn. Ze blijven voorbehouden voor bedrijven, hogescholen, zorginstellingen en sportsites. Maar ze moeten geïntensiveerd worden door kantoren of een fitness op een verdieping of een padelveld op het dak. Omdat er nog altijd schaarste is aan economische ruimte, blijven we vasthouden aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen ten westen van de Blankenbergse Steenweg, na herbestemming”, aldus Franky Demon.

Bedrijventerreinen

De deputatie heeft voor die site een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan klaar, met bedrijventerreinen en plaats voor een kleiner voetbalstadion, waarvoor in januari 2024 een openbaar onderzoek start. Benieuwd of de natuurverenigingen hiertegen opnieuw gaan ageren.

Tenslotte wil Brugge ‘transformatieplekken regisseren’. “Het gaat om de stationsomgeving, het kaaidistrict en Zeebrugge, waar de stad een actieve partner wil zijn”, aldus Franky Demon. Met een iets lagere woontoren (40 meter ?) op de site Lanssens?