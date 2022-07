Brugge geeft rouwenden voortaan tien troosttips via bladwijzers in boeken

Compassionate Brugge, het project rond rouw en verlies dat de hele stad Brugge omarmt, wil lezende inwoners bij het verhaal betrekken. Om het gesprek over afscheid en verlieservaringen dichter bij burgers te brengen, worden er in boekhandels, kringloopwinkels en bibliotheken willekeurig bladwijzers in boeken gestopt. Elke bladwijzer bevat een eenvoudige troosttip.

“Het gaat om een laagdrempelige actie waarmee we mensen op een onbewaakt moment willen bereiken. Vroeg of laat worden we allemaal met het levenseinde geconfronteerd, al dan niet van een dierbare. We vinden het vaak moeilijk om hierover te praten, lijden en rouw zitten nog in de taboesfeer. Compassionate Brugge wil hier met de ‘bladwijzeractie’ verandering in brengen”, zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal.

Tien Tips

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys vult aan: “Het netwerk Compassionate Brugge ontwikkelde eerder al ’10 Tips voor Troost’. Die gaan we nu eenvoudig verspreiden, met bladwijzers in tal van boeken en op tal van plaatsen. Met de bladwijzers en via gratis affiches en folders bieden we handvaten op zakformaat aan om rond rouw en verlies te spreken. Hoe kan je gepast reageren wanneer iemand rouwt? Wat doe je beter wel of niet?”

Bladwijzers

Anne-Flor Vanmeenen, medewerker van Huis van de Mens en lid van het netwerk Compassionate Brugge: “We pakken het deze zomer breed aan met Compassionate Brugge, op maat van alle lezende Bruggelingen. Je zal de bladwijzers vinden in boekenruilkastjes en openbare bibliotheken, in de gezondheidsbib en in de bibliotheken van YOT, het Heidehuis en Huis van de Mens. Op die manier investeren we op een ludieke manier in een stad waar verlies, rouw en troost naast elkaar mogen en kunnen bestaan.”

www.brugge.be/compassionatebrugge.Men kan er gratis affiches en folders met troosttips bestellen.