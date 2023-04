Brugge geeft impulssubsidie om mensen samen te brengen in Zeebrugge

Wie een activiteit wil organiseren die mensen samenbrengt in Zeebrugge kan vanaf nu een subsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen. Elke organisatie, vereniging of actie van minstens twee personen kan een subsidie krijgen. “Het initiatief moet gericht zijn op (een deel van) Zeebrugge en moet een open en sociaal karakter hebben”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Zeebrugge heeft een zeer diverse woongemeenschap en een rijk verenigingsleven. “Om de sociale cohesie binnen, en vooral tussen, de verschillende gemeenschappen die in Zeebrugge wonen en leven bevorderen, trekt Stad Brugge vanaf nu een subsidiebudget uit. Het betreft een subsidie tot maximaal 5.000 euro”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Kookworkshop

De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies van de Stad. Deelname mag niet verplicht zijn en deelnemers moeten gratis of tegen een minimale kost kunnen meedoen. De actie moet een ruime groep bewoners of een specifieke doelgroep ten goede komen.

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “Een aanvraag kan worden ingediend vanuit een brede invalshoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om sociale, sportieve of culturele activiteiten. Enkele voorbeelden? Een kookworkshop met de buurt, een opkuisactie in de straat, een avond met een inspirerende spreker of een affichewedstrijd in de buurt …”

Voor meer info en ondersteuning kan men terecht bij het team gebiedswerking Zeebrugge. Men kan hen vinden in het Gemeenschapshuis, of hen contacteren via mail naar karel.masureel@brugge.be of peter.daubioul@brugge.be.