Brugge gebruikt 2,5 miljoen euro Europese subsidies om stad klimaatrobuuster te maken

Brugge rijft 2,5 miljoen euro aan Europese subsidies binnen. Daarmee wil het stadsbestuur onder meer inzetten op klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling.

Stad Brugge zette ook in 2022 volop in op Europese samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingen openen de deur naar Europese subsidies, maar zorgen ook voor kennis- en expertiseopbouw. “Onze lokale projecten worden zo versterkt en innovatiever uitgevoerd. De Stad haalde dit jaar 2,5 miljoen euro aan Europese subsidies binnen. Dit jaar en begin volgend jaar worden nieuwe Europese projecten opgestart”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Re-Value

Het Re-Value project is een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling in het Kaaidistrict. Met het CitytrAQ project versterkt Brugge dan weer onze Smart City ambities. “We verzamelen kwalitatieve luchtkwaliteitsdata en koppelen die aan mobiliteitsstromen om zo nog beter de juiste acties en beleidsbeslissingen te kunnen nemen en in te zetten op een duurzame stad. Een derde project bij de European City Facility zal ons helpen een investeringsconcept te ontwikkelen voor het warmtenet in Christus-Koning, gekoppeld aan onze vastgoedstrategie”, aldus Dirk De fauw.

De elf lopende Europese projecten beginnen dan weer hun vruchten af te werpen. In Sint-Michiels wordt in kader van het Nature Smart Cities project de Kerkebeek opengelegd, zodat biodiversiteit en recreatie weer kan opleven. Binnen SHIFFT werden verschillende studies uitgevoerd om het duurzaam warmtebeleid voor de stad te ontwikkelen. Ook werden co-creatieprocessen opgestart om de energetische renovatiesnelheid bij de burger te verhogen.

Kwetsbare jongeren

In het project ‘k zien van tel worden kwetsbare jongeren begeleid richting de arbeidsmarkt en het project Circulaire Hub gaf sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost. De Europese projecten hebben de Brugse voedselstrategie verder ondersteund.

“In Foodwave zetten we samen met jongeren acties op rond duurzame voeding. Dankzij Foodwave betrokken we 35 Brugse jongeren in het internationale JCI congres ‘Food for Generations’ en brachten we de toekomstige chocolatiers van Ter Groene Poorte in contact met toekomstige cacaoproducenten uit Ebolowa”, zegt Dirk De fauw.

In het Cities2030 project zetten Ruddersstove, Vives en Mintus experimenten op om de principes van duurzaamheid ook concreet te maken bij het bereiden en leveren van maaltijden (korter voedselketen, duurzaam transport, …). Ze betrekken hierbij ook de gebruikers van de maaltijden, zodat ook bij hen een duurzaamheidsreflex ontstaat.

Sensoren

In het EFRO project VLOED experimenteert Brugge met sensoren die de drukte in onze straten meten en vervolgens voorspellingen konden doen voor de lokale handelaars. Zo kunnen handelaars hun personeelsbezetting, openingsuren en stockbeheer beter aanpassen aan het verwachte aantal winkelaars.

Burgemeester Dirk De fauw: “Stad Brugge heeft sinds 2007 steeds meer ingezet op Europese subsidies en heeft zo al bijna 10 miljoen euro Europese middelen naar Brugge kunnen halen. Het nieuwe meerjarenprogramma 2021-2027 van de EU legt de nadruk nog meer op klimaat, innovatie, digitalisering en het bestrijden van ongelijkheid.”

“Ook de komende jaren willen we hiermee het Brugse beleid verder kracht bij zetten. We zetten hiervoor ook in op Europese netwerken zoals Eurocities, waar 203 steden op geregelde basis samenkomen rond de uitdagingen voor lokale besturen doorheen heel Europa. Dit jaar werden we ook als enige Belgische stad gekozen om toe te treden tot Craft Cities. Een Europees netwerk waarbij 60 steden de ambitie delen om tegen 2050 te streven naar een klimaatneutrale, inclusieve en aantrekkelijke stad.”

“Dit past uiteraard volledig in onze ambitie om van Brugge een aangename stad te maken voor iedereen die hier woont, werkt of zich komt ontspannen. De Europese projecten ondersteunen onze stad in deze ambitie, met soms gedurfde en grensverleggende projecten”, aldus burgemeester Dirk De fauw.