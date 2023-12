Brugge Feest op Oudejaar met een glasverbod

Op 31 december wordt naar jaarlijkse gewoonte op het Zand ‘Brugge Feest’ georganiseerd. Dit jaar werken het Koninklijk Comité voor Initiatief, De Zandfeesten en Pluzand, bijgestaan door Stad Brugge, samen om er een geslaagd volksfeest van te maken. Dirk De fauw stelt via een burgermeestersbesluit een glasverbod op het openbaar domein in.

“Al zingend en dansend gaan we met duizenden het nieuwe jaar in. De alom bekende formule van ‘Vlaanderen Zingt’ tijdens de zomer op de Markt, maar dan nét toch een tikkeltje anders”, legt Filip De Craemer, voorzitter van het Comité voor Initiatief uit.

Vuurwerk

“Het muziekspektakel met bekende meezingers start om 22.30 uur en duurt tot 1 uur. Met ook liedjes die onze buitenlandse toeristen zullen smaken. In het verleden werd er om middernacht een vuurwerk afgestoken. Aangezien het weer soms stokken in de wielen durft te steken, pakken we uit met een licht- en lasershow, versterkt door passende muziek.”

“Boven de hoofden van de aanwezigen zal een prachtige lasershow zorgen voor een schitterende ervaring. Door een nevelwolk worden de laserflitsen gereflecteerd in alle richtingen. Op het podium zal een gelegenheidskoor het publiek aanzetten om mee te zingen met veertig liedjes.”

Gratis toegang

“Brugge Feest is een cadeau aan onze stad, haar inwoners en onze bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarom is de toegang gratis. Er zullen drankstanden opgesteld staan en de lokale horecazaken op ’t Zand zullen speciale zones op hun terrassen creëren voor nog meer feestplezier.

“Het is een feest dat we samen vieren met respect voor het milieu. We vragen de bezoekers om geen glas mee te brengen naar ’t Zand, om zelf geen vuurwerk af te steken en om het afval in de afvalcontainers te werpen”, aldus Filip De Craemer.

Risico-analyse

Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge bevestigt dat ‘Brugge Feest’ als een massaevenement aanzien wordt, waarvoor extra maatregelen nodig zijn: “Dat blijkt uit onze risico-analyses. Zo vormen glazen recipiënten wel degelijk voor een extra risico. Ze zorgen niet alleen voor materiële schade maar aanwezigen kunnen zich ook verwonden aan de scherven die achterblijven. Glazen kunnen bovendien ook als wapen worden gebruikt als het plots uit de hand loopt. Aan de hand van een burgemeestersbesluit wordt er binnen een bepaalde perimeter en tijdspanne een glasverbod op het openbaar domein ingesteld.”

“Het glasverbod geldt op zondag 31 december 2023 vanaf 18 uur tot 1 januari 2024 om 6 uur op ’t Zand en bij uitbreiding ook in de Brugse uitgaansbuurt (Eiermarkt, Markt, Kuipersstraat, Langestraat, …). Het is dan verboden om al dan niet alcoholische dranken in een glas en in geopende glazen recipiënten (bijvoorbeeld flessen) in het bezit te hebben op openbaar domein.

Herbruikbare bekers

“De horecazaken op ’t Zand werken trouwens -zoals tijdens De Warmste Week- met de herbruikbare bekers van de stad. Bezoekers kunnen deze bekers opnieuw deponeren in de voorziene containers. Wie er twintig bijeen spaart en terugbrengt, wordt opnieuw beloond met een gadget”, aldus burgemeester Dirk De fauw.