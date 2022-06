Brugge eert twee leden van de Black Power- beweging: atleten Tommie Smith en John Carlos

Op vrijdag 24 juni ontvangt burgemeester Dirk De fauw in het Brugse stadhuis twee belangrijke eredoctores. Het gaat om de voormalige atleten en activisten Tommie Smith en John Carlos. De dag voordien krijgen ze aan de Universiteit van Leuven een facultair eredoctoraat.

Met dit eredoctoraat eert de KU Leuven de morele moed en het geweldloos verzet van Tommie Smith en John Carlos in de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid. Op 16 oktober 1968, tijdens de Olympische Spelen in Mexico City maakten zij een stil gebaar dat een icoon werd in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging en in de strijd tegen onderdrukking van achtergestelde groepen in de wereld.

Black Power

Hun vreedzaam maar ondubbelzinnig protest, zes maanden na de moord op Martin Luther King, maakte de Black Power-beweging tot voorpaginanieuws in de hele wereld. Voor Tommie Smith en John Carlos waren de gevolgen dramatisch: ze werden in eigen land overladen met kritiek, ontvingen doodsbedreigingen en werden als atleet uitgesloten.

Dit was voor hen de start van een leven als activist, als rolmodel voor vele generaties waaronder die van de ‘Black Lives Matter’ beweging. Tommie Smith en John Carlos zullen van burgemeester Dirk De fauw een speciale attentie krijgen.