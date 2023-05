Brugge denkt er niet aan om de hotelstop af te schaffen

Voorlopig denkt het Brugs stadsbestuur er niet aan om de hotelstop uit 1996 af te schaffen. “Want anders komt de woonfunctie in de historische binnenstad onder druk”, zei urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) woensdagavond tijdens de gemeenteraad.

“We moeten het debat over een 27 jaar oude regel durven voeren, zonder voorafnames, ook al is de hotelsector voorstander van het behoud van de Brugse hotelstop”, opperde raadslid Nele Caus (N-VA) tijdens de gemeenteraad. Ze kreeg steun vanuit onverwachte hoek, met name van Sandra Wintein (Vooruit). Want Brugge kende de voorbije jaren en wildgroei aan b&b’s en vakantiewoningen die niet onderhevig zijn aan de hotelstop. Bijgevolg werkt die stop niet optimaal.

Woonfunctie

Volgens schepen Franky Demon (CD&V) zijn er sedert 1997 slechts vier hotels bij gekomen, in panden die leegstonden en waar geen andere bestemming mogelijk was: “De maatregel is niet alleen bedoeld om de bestaande hotels te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat Brugge haar woonfunctie behoudt. dat is gelukt, er wonen nog altijd 20.000 mensen in de Brugse binnenstad.”

“Door herinrichting of uitbreiding van bestaande hotels is het aantal kamers sinds het nieuwe logiesdecret van 2013 wel met 7 procent gestegen. Het aantal b&b’s daarentegen vermeerderde met maar liefst 38 procent: van 196 naar 271 kamers!”

Schepenconclaaf

“In ons beleidsplan staat dat de hotelstop moet behouden blijven. Tijdens een schepenconclaaf vorige zomer hebben we dit geëvalueerd. In de binnenstad mag het evenwicht tussen de verschillende functies niet verstoord worden door extra hotels. We moeten de ruimte voor wonen in Brugge behouden, dat moet gebeuren binnen het bestaande weefsel, want er zijn nauwelijks nog verkavelingen”, aldus Franky Demon.