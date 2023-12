Brugge deelde dit jaar 3 miljoen euro aan opknappremies uit

Ondanks alle duidelijke signalen van de woonmarkt inzake betaalbaarheid en effectief fors gestegen bouwkosten zien we in Stad Brugge een stevige volgehouden graad van (ver)bouwactiviteit. Volgens de schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon tonen de cijfers van 2023 aan dat Brugge nog zeker een aantrekkingskracht heeft om te komen wonen en te investeren richting kwaliteitsvolle woningen.

De cijfers van de Brugse dienst Omgevingsvergunning en die van de dienst Wonen tonen voor 2023 een duidelijke tendens. Op vandaag hebben die twee stadsdiensten maar liefst 3.400 infovragen en 1.801 stedenbouwkundige dossiers afgehandeld. Dat zijn 197 dossiers meer dan vorig jaar en dan in 2021.

“Hiermee is duidelijk dat we al een aantal jaar een minstens gelijk tot licht stijgend (ver)bouw enthousiasme in onze stad zien”, evalueert de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon.

Opknappremie

Franky Demon legt een verband met de opknappremie, de Brugse ondersteuningspremie voor bepaalde renovatiewerken: “ Brugge is volop de weg ingeslagen van verbouwingen, grondige renovatie en verbetering van de woonkwaliteit. Zo werd er dit jaar maar liefst 3.073.024 euro aan premies toegekend.”

“De prioriteit bij verbouwingen ligt vooral bij werken in het kader van klimaat en energie, met op kop het plaatsen van dakisolatie en vernieuwen dakbedekking. Samen goed voor 1.181.008 euro aan premies. Sanitaire werken staan op plaats twee met een totaal uitgekeerd bedrag van 573.747 euro.”

“Tenslotte vervolledigt het plaatsen van hoogrendementsbeglazing de top 3. Voor deze categorie werden er dit jaar maar liefst driedubbel zoveel premies uitgekeerd, voor een totaal bedrag van 364.428 euro.

Onverwacht

Finaal werden er in 2023 maar liefst 1.629 aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een opknappremie. Ter vergelijking: in 2022 waren het er slechts 1.024. “Deze stijging van 59 procent hadden we nooit verwacht. De reden? Ik vermoed onze opgedreven communicatie en het bekend raken van deze tool. Maar zeker ook de wens die leeft bij onze bevolking om te investeren in bestaande woningen.”

De stad Brugge juicht dit toe gezien deze trend aansluit op de ambitie van het beleidsplan Ruimte die in de gemeenteraad van december werd goedgekeurd. De stad streeft ernaar om minder nieuwe gronden aan te snijden en actief in te zetten op bestaande panden (verbeteren, optimaliseren, verdichten).

Kunstige herstellingen

“Deze cijfers zijn een indicator dat deze weg zeker is ingeslagen. Het kleine zusje van de opknappremie specifiek voor erfgoed tot slot, de kunstige herstelling, surft mee op deze golf. Zo werden er dit jaar 34 dossiers opgenomen tegenover 24 vorig jaar”, vervolgt Franky Demon.

“Ik ben dan ook zeer tevreden dat Brugge blijft evolueren in een opwaardering van haar bestaande woningenbestand door elke individuele inspanning. Waar mogelijk faciliteren we als stad dit zo goed mogelijk, over de eerstelijnsinformatie, het bouwdossier tot en met de ondersteunende premies bij de werken zelf. Door dit ketenverhaal ook te koppelen in de organisatie kunnen we nu dergelijke mooie resultaten voorleggen”, besluit de Brugse urbanisatieschepen.