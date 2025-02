Brugge daagt iedereen uit om in maart vegetarisch te eten

In maart 2025 daagt Stad Brugge iedereen uit om deel te nemen aan de zesde editie van de Veggie Challenge, een gratis online coachingsprogramma van Proveg. Dit programma inspireert deelnemers om gedurende 31 dagen meer plantaardig te eten. “Of je nu een dag per week start of al ervaring hebt als vegetariër of veganist, iedereen kan meedoen en profiteren van praktische tips, recepten en de kans om prijzen te winnen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Pablo Annys.

De actie maakt deel uit van “Brugge smaakt naar meer”, de duurzame voedselstrategie van de Stad, en sluit aan bij de Green Deal Eiwitshift en het klimaatplan BruggeNaarMorgen. Het doel is om bij te dragen aan een gezondere levensstijl, een duurzame planeet en een nieuwe culinaire ervaring.

Samen sterker

“Deelnemen kan ook in groep, bijvoorbeeld met vrienden, sportclubs, klassen of bedrijven. Groepen kunnen een startdatum kiezen en hun eigen uitdaging bepalen. Met de gratis Veggie Challenge App houd je je voortgang bij en krijg je toegang tot alle recepten en tips. De gezamenlijke impact wordt zichtbaar in termen van water-, land- en CO2-besparing. Ook medewerkers van Stad Brugge en het OCMW nemen deel als groep”, zegt schepen Pablo Annys.

Culinair genieten

Patrick Devos, chef-kok van het gerenommeerde restaurant Patrick Devos, is ambassadeur van de Brugse Veggie Challenge 2025. Zijn restaurant behoort tot de top 100 beste groenterestaurants ter wereld volgens de We’re Smart Green Guide. Verschillende Brugse horecazaken ondersteunen de campagne en bieden culinaire plantaardige gerechten aan. Een overzicht van de deelnemende restaurants is beschikbaar op www.brugge.be/bruggesmaakt/kies-voor-plantaardig.

Wedstrijd

Bruggelingen kunnen meedingen naar een van de vijf cadeaubonnen van 50 euro voor een vegetarische lunch. Stuur je beste plantaardige recept vóór eind maart naar klimaatenmilieu@brugge.be. De winnende recepten worden gebundeld in een digitaal receptenboekje. Gebruik lokale, seizoensgebonden producten voor een extra kans! Meer informatie en het wedstrijdreglement vind je via www.brugge.be/bruggesmaakt/kies-voor-plantaardig.

Inschrijven kan via www.veggiechallenge.be

Workshop

Op zaterdag 15 maart 14 tot 16 uur vindt er een workshop plaats met steun van Stad Brugge i.s.m. Brugs FoodLab- Velt en Boer Bas. die kreeg de naam ‘Lekker gesmeerd – plantaardige spreads’. Wil jij je boterhammen, toastjes en wraps naar een hoger niveau tillen? Doe mee met onze inspirerende workshop tijdens de Veggie Challenge maand en ontdek de heerlijke wereld van plantaardige spreads.

Wat kun je verwachten? Samen met expert Lieve én Boer Bas, duiken de deelnemers in de kunst van het maken van de lekkerste spreads. Tijdens deze interactieve demo kookworkshop stelt Velt het nieuwste boek ‘Gewoon Plantaardig’ voor en leer je hoe je smeersels maakt van peulvruchten, verse ingrediënten én restjes, gezonde, eenvoudige recepten toepast zonder gedoe en pure smaken creëert die passen bij elke maaltijd.

Het gaat niet om ingewikkelde technieken, alleen inspiratie en praktische tips om jouw keukenplankjes en lunchboxen te verrijken met duurzame en voedzame spreads.