Brugge biedt voortaan rolstoellift aan bij de organisatie van evenementen met vast podium

Stad Brugge biedt vanaf heden aan al wie een optreden wenst te organiseren in Brugge met een vast podium de mogelijkheid een rolstoellift extra te huren bij de Uitleendienst.

Volgens de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock kreeg de Uitleendienst al meermaals de vraag naar een mogelijkheid om personen met een beperking een podium te laten betreden zonder een trap te gebruiken: “Ik vind het belangrijk dat in een bruisende cultuurstad als Brugge iédereen optimaal kan deelnemen aan cultuurbeleving.”

“Daarom nam ik met de Uitleendienst het initiatief om een rolstoellift aan te schaffen, die personen met een beperking op een veilige en waardige manier op een podium kan brengen. Een primeur voor onze stad, die zo weer wat meer een Warm Brugge wordt.”

Stap vooruit

Voor schepen van Welzijn Pieter Marechal is dit een grote stap vooruit, die duidelijk maakt dat Brugge letterlijk en figuurlijk iedereen mee aan boord wil nemen bij wat de Stad doet.

De rolstoelplateaulift is een exemplaar van de firma Metra. Hij is mobiel en hydraulisch, en kan een hoogteverschil overbruggen tot 110 cm. Ook aan het gebruiksgemak voor de bediener is gedacht: het toestel kan door 1 persoon bediend worden, en werkt op batterijen waardoor het overal inzetbaar is.

Gratis

De rolstoellift wordt opgenomen in het bestaande verhuurreglement en tariefregeling van de Uitleendienst. Concreet komt het er dus op neer dat Brugse verenigingen, stadsdiensten en ondersteunde evenementen deze gratis in gebruik krijgen. Commerciële organisaties dienen te betalen.

De Uitleendienst staat zelf in voor het vervoer naar en van het evenement. Enkel voor stadsdiensten en ondersteunde evenementen gebeurt dit zonder transportkost.