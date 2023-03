Brugge betaalt Focus/WTV voor live uitzending van Heilig Bloedprocessie op Hemelvaartsdag

Net als vorig jaar zal de stad Brugge de live-uitzending van de Heilig Bloedprocessie op Focus/WTV financieel ondersteunen. Dat besliste het schepencollege maandag. Zo kunnen ook mensen die niet ter plaatse aanwezig kunnen zijn, genieten van Brugges Mooiste Dag.

De Heilig Bloedprocessie is als eeuwenoude traditie onlosmakelijk een stuk van de Brugse identiteit. “Elk jaar op Hemelvaart trekt de processie, gedragen door talloze vrijwilligers, door onze stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De band tussen de processie en de stad is historisch.

109.000 kijkers

De vorige editie van de Heilig Bloedprocessie trok op donderdag 26 mei 2022 door de Brugse straten. Ongeveer 40.000 mensen volgden de processie vanop de eerste rij. Wie er niet bij kon zijn, kon vorig jaar voor het eerst afstemmen op Focus/WTV voor een live-uitzending van de processie. Maar liefst 105.970 kijkers deden dit lineair (via tv). Daarnaast volgden 2.800 mensen de historische evocatie via de online kanalen van Focus/WTV. In totaal gaat het dus om bijna 109.000 kijkers.

Burgemeester Dirk De fauw was vorig jaar zeer tevreden met de hoge kijkcijfers: “De live-uitzending bereikte heel wat mensen, zonder ‘kannibaliserend’ te werken op de publieke belangstelling ter plaatse. De tv-uitzending versterkt dus de Heilig Bloedprocessie die zelf toch ook 40.000 mensen lokt, en dat is goed. Uit de cijfers blijkt dat heel West-Vlaanderen geïnteresseerd was in deze historische ommegang.”

Cultuur

“De Heilig Bloedprocessie is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van onze stad”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “We zetten ons al de hele legislatuur in om alles wat cultuur is in Brugge tot bij àlle Bruggelingen te brengen. Het is mooi om te zien dat we er ook voor de Bloedprocessie in slagen om via moderne kanalen een eeuwenoude traditie op een gesmaakte manier tot bij het publiek te brengen.”

“Maandag beslisten we om de live-uitzending op donderdag 18 mei 2023 financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen zowel de bezoekers als de mensen die niet ter plaatse aanwezig kunnen zijn toch genieten van Brugges schoonste dag”, aldus schepen van Toerisme Mieke Hoste.